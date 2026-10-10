Bucureștenii vor avea parte de o schimbare bruscă a vremii. După o duminică însorită, cu temperaturi de până la 29 de grade, luni, 12 octombrie, maximele vor coborî la numai 15-16 grade. Administrația Națională de Meteorologie anunță și ploi aproape continue, care pot aduce până la 30 de litri de apă pe metru pătrat.

Duminică, 11 octombrie, vor fi până la 29 de grade în București

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București, valabilă de duminică, 11 octombrie, ora 03.00, până marți, 13 octombrie, ora 10.00. Duminică dimineață, vremea va fi frumoasă în Capitală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. În primele ore ale zilei, temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade. Pe parcursul zilei, vremea se va menține mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime vor ajunge la 28-29 de grade, iar cerul va fi predominant senin.

Schimbarea va începe însă spre seară, când norii se vor aduna treptat și vor apărea primele ploi. Până luni dimineață, în București se vor acumula cantități de apă de aproximativ 3-6 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 13-14 grade.

Luni, 12 octombrie, temperaturile scad cu până la 14 grade

După ziua foarte caldă de duminică, vremea se va răci semnificativ în București. Luni, temperaturile maxime vor ajunge la numai 15-16 grade, față de cele 28-29 de grade prognozate pentru ziua precedentă.

Astfel, diferența dintre maximele celor două zile poate ajunge la 14 grade. Răcirea va fi însoțită de un cer noros și de ploi care, potrivit meteorologilor, vor cădea aproape continuu.

Ploi aproape continue în București: până la 30 de litri de apă pe metru pătrat

În intervalul luni, 12 octombrie, ora 09.00 – marți, 13 octombrie, ora 10.00, Capitala va avea parte de precipitații persistente. Meteorologii estimează o probabilitate ridicată ca, prin acumulare, cantitățile de apă să ajungă în general la 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, dar în timpul zilei vor exista și ușoare intensificări, cu rafale de până la 45 km/h. Temperaturile minime vor coborî la 9-10 grade.