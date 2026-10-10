Cristian Mungiu, regizor român premiat de două ori cu Palme d’Or, refuză să le spună spectatorilor ce să gândească, iar această poziție stârnește controverse. Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, Mungiu a explicat că misiunea sa este să provoace empatia publicului, nu să-i valideze opiniile. „Scopul este să înțelegi că există oameni care gândesc diferit de tine”, a subliniat cineastul de la biroul său din București.

Dar este „Fjord” doar o poveste despre diferențe culturale și empatie?

„Fjord”, primul proiect al lui Mungiu, realizat în afara României, explorează o poveste inspirată din cazuri reale, inclusiv unul din 2015, când autoritățile norvegiene au separat copiii de o familie româno-norvegiană acuzată de abuz. Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru Premiile Oscar 2027.

Mungiu pretinde că „Fjord” este o invitație „neutră” la reflecție asupra empatiei și a capacității de a accepta diferențele culturale.

„Imigranții nu vin doar cu bagajele lor, ci și cu valorile lor culturale”, a spus regizorul. Tensiunile din film reflectă dificultățile unei societăți liberale de a gestiona viziuni mai conservatoare.

Vecinii progresiști ai cuplului sunt deranjați de convingerile religioase stricte ale acestuia, precum rugăciunea zilnică, interzicerea muzicii laice și convingerea că homosexualitatea este un păcat.

Criticii de film francezi se întreabă dacă juriul de la Cannes a fost păcălit

Filmul a fost selectat pentru competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes din 2026, însă nu a scăpat de controverse.

Unele recenzii au fost extrem de critice. Revista franceză Les Inrockuptibles a acuzat că încercarea lui Mungiu de a „găsi un echilibru” între perspectivele din film echivalează cu punerea pe același plan a „fasciștilor și anti-fasciștilor” sau a „rasiștilor și anti-rasiștilor”. O altă publicație de renume, Cahiers du Cinéma, a calificat filmul drept „reacționar”.

Cahiers du Cinéma spune că „Fjord” a fost o alegere foarte proastă pentru Palme d'Or. Inspirat dintr-o poveste adevărată — o familie de muncitori români din Norvegia își pierde custodia copiilor pentru că tatăl, foarte religios, este suspectat că i-ar fi bătut — Mungiu se joacă cu ambiguitatea în loc să se aventureze într-o explorare autentică a ciocnirii dintre ortodoxie și democrație, vechea Europă și modernitatea scandinavă.

În cele din urmă, serviciile sociale, cele care intervin și se amestecă în sfera privată, se dovedesc mai devastatoare decât educația arhaică a familiei, în care tatăl vrea pur și simplu să i se permită să-și trateze copiii așa cum consideră de cuviință. Criticul de film, Marcos Uzal, pune inclusiv această întrebare deloc comodă pentru Cristian Mungiu: „Și-a dat seama juriul că premiază un film atât de reacționar sau a fost pur și simplu păcălit?”

Între libertatea de exprimare și limitele valorilor conservatoare

Mungiu consideră că diferențele culturale, dacă nu sunt abordate cu empatie și dialog, pot duce la conflicte periculoase.

Regizorul a mai subliniat, pentru The New York Times, că „Fjord” își propune să examineze limitele libertății de exprimare. „Știu care sunt limitele valorilor conservatoare”, a spus el, dar a recunoscut că este îngrijorat de tendințele mișcărilor progresiste de a impune norme sociale și de a stagna dezbaterea.