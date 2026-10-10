Andra, Smiley, Loredana Groza, Ștefan Bănică Jr și Delia se numără printre cei mai bine plătiți artiști din România, iar Radu Baron, impresarul mai multor vedete din România spune ce tarife au cei mai apreciați interpreți de la noi.

De reținut este faptul că aceste sume uriașe nu le intră soliștilor în totalitate în buzunar, fiind împărțite cu cei din echipa lor numeroasă:

„Andra, Smiley, Loredana Groza, Ștefan Bănică Jr și Delia sunt printre cei mai bine plătiți artiști din țară, onorariile lor fiind în jur de 20.000 de euro, la concertele foarte mari. Și prețurile biletelor au mai crescut, de exemplu, la concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică Jr s-au majorat cu vreo 20 de lei.

Nu este mult, având în vedere că totul s-a scumpit și cu 40%. De ce au succes acești artiști? Pentru că au show-uri bine puse la punct, muncite, cu jocuri de lumini, cu dans, cu tot felul de ținute scumpe, cu invitați în spectacolele lor. Este o rețetă de succes”, a precizat Radu Baron, pentru Click!

În cadrul interviului, Radu Baron a dezvăluit și ce tarife au unii artiști de muzică populară. „Artiștii de muzică populară Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda cer între 1.000 și 1.500 de euro, pentru un recital de 45 minute sau de o oră, dacă nu au și formație. Dar, de pildă, din câte știu, Vlăduța Lupău ia în jur de 10.000 de euro, cu echipa, cu instrumentiștii.