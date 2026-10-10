Trupa rock germană Rammstein, condusă de carismaticul solist Till Lindemann, se pregătește pentru o nouă lansare spectaculoasă destinată marilor ecrane. Filmul-concert intitulat „Rammstein - Live in Mexico City” va avea premiera în cinematografele din întreaga lume pe 4 noiembrie, promitând să le ofere fanilor o experiență vizuală și sonoră de neuitat, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

nainte de marea premieră, trupa a lansat versiunea de concert a piesei „Sonne” ca single promovator.

Decizia de a scoate în prim-plan această melodie iconică, considerată alături de „Du hast” piatra de temelie a discografiei lor, a ridicat deja entuziasmul publicului la cote maxime.

Așteptările sunt uriașe, mai ales că ultimul lor album video de anvergură, „Rammstein: Paris”, lansat în 2017, a fost privit ca un reper absolut în producția show-urilor rock.

Un spectacol incendiar pe stadionul Foro Sol din Mexic

Orice admirator al trupei berlineze știe că un concert Rammstein depășește granițele unui simplu eveniment muzical, transformându-se într-o adevărată desfășurare de forțe pirotehnice.

Aruncătoarele de flăcări, efectele vizuale elaborate și coregrafiile cu nuanțe ironice fac parte integrantă din universul lor scenic, completând perfect vocea gravă a lui Lindemann și pronunția sa inconfundabilă.

Secvențele din videoclipul live pentru piesa „Sonne” au fost surprinse pe emblematicul stadion Foro Sol din Mexico City.

În luna octombrie a anului 2022, peste 200.000 de fani au umplut arena timp de trei nopți consecutive pentru a urmări show-ul germanilor.

Imaginile debutează dramatic, cu reflectoare care spintecă întunericul, înainte ca riff-urile grele de chitară să declanșeze o veritabilă explozie de flăcări pe scenă.

Melodia scrisă în două zile pentru ringul de box al fraților Kliciko

În spatele piesei „Sonne” se ascunde însă o istorie surprinzătoare. Deși a devenit un imn rock incontestabil, compoziția nu a fost creată inițial pentru repertoriul de concert al trupei, ci pentru a fi folosită la intrările în ring ale boxerilor la categoria grea.

Membrii Rammstein aflaseră la acea vreme că frații ucraineni Vitali și Vladimir Kliciko căutau o nouă melodie de fundal pentru meciurile lor.

Potrivit chitaristului Paul Landers, piesa a fost finalizată în doar două zile și purta titlul provizoriu „Klitschko”. Cu toate acestea, melodia nu a mai ajuns niciodată să răsune în arena de box.

Luptătorii au considerat că sonoritățile piesei erau mult prea dure pentru spectacolul pugilistic.

În cele din urmă, Vladimir Kliciko a ales să intre în ring pe acordurile piesei „The Best” interpretată de Tina Turner, o alegere Pop mult mai dulce decât abordarea agresivă din curentul Neue Deutsche Härte.

De la refuzul boxerilor la un succes comercial

Respingerea din partea campionilor ucraineni nu a oprit însă ascensiunea melodiei.

Rammstein a lansat piesa „Sonne” pe 12 februarie 2001, ca prim single de pe albumul de succes „Mutter”.

Pentru videoclipul oficial, filmat la Potsdam-Babelsberg, trupa a abandonat definitiv tema boxului și a reinterpretat povestea Albei ca Zăpada într-o manieră grotescă și obscură, în care membrii trupei joacă rolul unor pitici dintr-o mină de aur.

Efortul din spatele filmărilor a lăsat și amintiri amuzante. Claviaturistul Flake a povestit ulterior în autobiografia sa că machiajul negru folosit pe set s-a curățat atât de greu încât, în timpul unui zbor ulterior spre un festival din Australia, însoțitoarele de bord au fost uluite de aspectul neobișnuit de murdar al muzicienilor.

În ciuda debutului ezitant din afara ringului, „Sonne” a devenit cel mai mare succes comercial al trupei Rammstein.

Piesa a urcat până pe locul doi în topurile muzicale din Germania și a adunat aproape 900 de milioane de redări pe platforma Spotify, depășind celebrul hit „Du hast”.