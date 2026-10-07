La câteva săptămâni de când Dani Oțil a plecat în Malta, pentru filmările noului sezon Power Couple, soția lui a luat o decizie radicală. Gabriela Prisăcariu și-a făcut bagajele și a plecat la soțul ei, împreună cu fiul lor, Tiago. Vedeta a surprins întâlnirea emoționantă între tată și băiatul lui.

Gabriela Prisăcariu a recunoscut că este greu fără soțul ei acasă. Cum și fiul lor, Tiago, îi duce dorul tatălui, soția prezentatorului și băiețelul lor au zburat spre Malta.

Gabriela Prisăcariu a făcut public momentul în care prezentatorul își revede fiul, care a fost unul emoționant. Dani Oțil își îmbrățișează fiul și stă de vorbă cu el. „Se vede cu cine seamănă Tiago la exprimat sentimentele... Noroc că Dani a mai îmbătrânit, că mai avem o șansă”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela spunea cât de greu îi este fără soțul ei, Dani Oțil. Deși părinții ei stau aproape, și o ajută cu fiul ei, Tiago, dorul de partenerul ei este prea mare.

„Trebuie să recunosc că îmi este greu fără Dani. Nu vreau să mă plâng, pentru că știu că sunt foarte multe mame care se descurcă, pentru că, până la urmă, nu ai ce să faci, trebuie să te descurci și, din fericire, eu îi am pe părinții mei care mă mai ajută, dar e greu, e greu fără tată”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

Potrivit celor de la Antena 1, dar și celor spuse de către prezentatorul show-ului, emisiunea Power Couple România 2027 se filmează deja în Malta, urmând ca la începutul anului viitor să ajungă pe micile ecrane, în fața telespectatorilor.