Cum un sfârșit este și un nou început, Ioana Ginghină și-a găsit un nou partener de viață la doar șapte luni de la divorțul de tatăl fiicei sale. Actrița a afirmat mereu că nu și-a pierdut încredere în iubire, însă a așteptat să se liniștească apele pentru a-și face publică relația. Chiar dacă a recunoscut că este fericită și îndrăgostită, Ginghină nu a spus foarte multe despre viața ei amoroasă, tocmai pentru a nu o pune într-o poziție delicată pe fiica ei, Ruxandra, care este la vârsta adolescenței.

„Sunt fericită, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste informații. Experiența prin care am trecut mă face să știu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, e ok, ne despărțim. Ce poate să se mai întâmple?”, a spus actrița, recent, la o emisiune TV. Chiar dacă acum se simte extrem de bine alături de noul bărbat din viața ei, Ioana vrea doar să trăiască clipa, să se simtă fericită și apreciată ca femeie, fără să se gândească o clipă la ideea de a îmbrăca din nou rochia de mireasă. După două mariaje eșuate, actrița a concluzionat că nu o căsătorie este cheia fericirii în cuplu.

Noul iubit i-a deschis apetitul pentru vacanțe

Cât despre bărbatul pe care l-a ținut secret în ultima perioadă, el a fost secret doar pentru public, căci se pare că relația lor durează deja de ceva vreme. Cristi Pitulice, cel care i-a readus zâmbetul pe buze, este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri în turism, tânărul oferind consultanță în acest domeniu de ani buni. Mai mult, publică articole despre turism în revistele de profil din România. Astfel că toate vacanțele și city break-urile Ioanei Ginghină, din ultima vreme, se datorează și lui Cristi, cel care i-a deschis apetitul pentru călătorii și a învățat-o că trebuie să-și facă timp și pentru propriile plăceri și pasiuni.

