Ioana Tufaru și-a scurtat vacanța la mare din cauza partenerului de viață. Ce a pățit acesta

Ioana Tufaru și-a petrecut vacanța la Costinești, alături de partenerul ei de viață și de băiețelul lor.

Deși și-a dorit să stea mai mult la mare, Ioana Tufaru și-a scurtat vacanța după ce Ionuț, partenerul ei de viață, a făcut insolație.

„Anul trecut am stat 10 zile, anul acesta am vrut să stăm o lună sau trei săptămâni, cel puţin, la Costineşti. Problema este că Ionuţ a făcut insolaţie, s-a simţit foarte rău, şi am preferat să plecăm când şi-a revenit. În plus, eu începusem să mă plictisesc!”, a declarat Ioana Tufaru pentru wowbiz.ro.

„Aşa că ne-am strâns lucrurile şi am plecat, urgent, la Bucureşti. Poate mai dăm o fugă pe litoral, la începutul lui septembrie, dar să vedem cum stăm cu banii…”, a mai spus ea.

Ioana Tufaru este fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu. Ioana Tufaru este căsătorită cu Ionuț și a devenit mămică pentru prima oară în 2015, atunci când a adus pe lume un băiețel care a primit numele Luca.

