Cântărețul a recunoscut că a recurs la acest gest după mai multe discuții purtate cu Alina. La acea vreme, cei doi locuiau cu părinții soției.

„N-a funcționat. O relație, o familie trebuie să fie soț, soție, și părinții, doar până în momentul în care soțul și soția au un copil. În momentul în care soțul și soția au un copil, nu mai poți să stai cu bunicii în casă. Chiar dacă sunt în aceeași curte, nu mai poți.

Adică e o chestie de energie a familiei, mai ales dacă poți, de ce să nu stai singur. Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat.

Îmi doream să fim doar noi și copilul. Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: «Fă și tu ceva serios!» Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Să fiu sincer, eram un puști care a venit din Constanța și ei m-au primit la ei în casă, să fim serioși acum, oamenii mi-au dat tot. Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu.

Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Carina (n.r. fiica lui Jorge și a Alinei). Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată.

Recomandări „Mai rău ca moartea”. Protestul radical pus la cale de unul dintre cei mai importanți artiști contemporani români

I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci”, a declarat Jorge, potrivit Wowbiz.

„Eu nu regret absolut nimic din tot ce s-a întâmplat. Eu mi-am cerut și scuze de foarte multe ori și ei, și părinților ei. Acum interacționez doar cu bunica (mama Alinei), cu bunicul nu. Nu a rămas o relație, dar nici nu ne călcăm pe stradă cu mașina dacă ne întâlnim. În rest nu comunicăm”, a adăugat Jorge.

GSP.RO 30 de ani de la moartea tragică a fotbalistului român „mai talentat decât Hagi”. Cum l-a „vânat” Securitatea

Playtech.ro WOW! Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. Ce casă luxoasă are milionarul

Observatornews.ro S-au filmat în timp ce violau o adolescentă de 14 ani. Tinerii din Vaslui au postat apoi imaginile pe internet

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2022. Vărsătorii au mare nevoie de liniște, de un moment de pauză de la propriile gânduri și planuri

Știrileprotv.ro Charley Ottley, despre standul României de la New York: 'Au arătat România ca o rușine totală în fața întregii lumi'

Orangesport.ro Video! O prezentatoare TV, nud în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană