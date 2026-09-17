Nepoatele prințesei Diana au acceptat să vină într-o comună din Giurgiu. Ce vor face la Singureni Lady Amelia și Lady Eliza Spencer

Lady Amelia și Lady Eliza Spencer, nepoatele prințesei Diana, vor ajunge în România în perioada 25-27 septembrie. Gemenele, în vârstă de 34 de ani, sunt invitate la un turneu internațional de polo călare organizat în județul Giurgiu.

Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer vor ajunge în comuna Singureni, din județul Giurgiu, între 25 și 27 septembrie. Gemenele Spencer sunt invitate de onoare la cea de-a treia ediție a Singureni Manor Polo Cup, potrivit informațiilor prezentate de PRO TV.

Cele două surori, care au împlinit 34 de ani, vor participa la evenimentul dedicat polo-ului călare, un sport pe care îl urmăresc și în cadrul competițiilor internaționale.

Gemenele Spencer, fiicele contelui Charles Spencer

Lady Amelia și Lady Eliza sunt fiicele contelui Charles Spencer și ale fostului model Victoria Lockwood. Cele două au crescut în Africa de Sud și au vorbit de-a lungul timpului despre relația pe care au avut-o cu prințesa Diana.

Surorile au avut apariții în lumea modei și au colaborat cu publicații și case de modă internaționale. Numele lor au fost asociate de-a lungul anilor cu branduri precum Vogue, Bulgari, Versace, Armani și Schiaparelli. În plan personal, Lady Amelia este căsătorită cu omul de afaceri Greg Mallett. Sora sa geamănă, Lady Eliza, a studiat criminologia și psihologia și s-a logodit anul trecut cu omul de afaceri sud-african Channing Millerd.

Ce legătură au avut cu prințesa Diana

Lady Amelia și Lady Eliza Spencer au vorbit în mai multe rânduri despre copilăria petrecută alături de prințesa Diana. Cele două au locuit în Africa de Sud, iar mătușa lor le-a vizitat acolo.

Ultima întâlnire dintre Diana și gemenele Spencer a avut loc în 1997, cu puțin timp înainte de moartea prințesei de Wales.

Diana a murit în noaptea de 31 august 1997, la Paris, la vârsta de 36 de ani. Mașina în care se afla alături de Dodi Fayed s-a izbit de un pilon din tunelul Pont de l'Alma. Accidentul a avut loc după ce autoturismul a părăsit hotelul Ritz din Paris.

Moartea prințesei Diana, înconjurată de-a lungul anilor de speculații

Tragedia din 1997 a generat, în anii care au urmat, numeroase teorii și speculații cu privire la circumstanțele accidentului.

Printre acestea s-a numărat și ipoteza potrivit căreia Diana ar fi fost însărcinată cu Dodi Fayed și că această situație ar fi reprezentat un motiv pentru o presupusă intervenție din partea unor membri ai familiei regale britanice. Anchetele nu au confirmat însă existența unei sarcini.

Au apărut, de asemenea, teorii referitoare la o presupusă implicare a serviciilor secrete britanice, la o mașină Fiat Uno care s-ar fi aflat în apropierea autoturismului prințesei sau la folosirea unui flash înaintea impactului.