O familie britanică, inclusiv un bebeluș de un an, a fost salvată de pe insula Brač, Croația, în timp ce incendiul masiv amenința localitatea Milna. Familia a reușit să ajungă la o barcă de salvare folosind o hidrobicicletă, trăind momente de groază, a informat 24sata.

O familie britanică, inclusiv un bebeluș de doar un an, a trăit momente de coșmar pe insula Brač, Croația, în timp ce încerca să scape de un incendiu care se apropia amenințător de localitatea Milna.

„Țipam, plângeam și ne rugam”

Familia a reușit să se salveze în ultimul moment, fiind preluată de un vas care trecea prin zonă.

„A fost îngrozitor. Eram cu băiețelul nostru de un an. Ne aflam pe apă, într-o hidrobicicletă, încercând să ajungem la o barcă ce pleca. Țipam, plângeam și ne rugam. Din fericire, s-au oprit și ne-au luat la bord. Era o chestiune de viață și de moarte”, a povestit Shelbie, una dintre victimele de origine britanică.

10% din suprafața insulei Brac a fost afectată

Incendiul, care a cuprins aproximativ 10% din suprafața insulei Brač, a fost alimentat de rafale puternice de vânt, înaintând rapid spre case și drumuri.

Mulți turiști și locuitori ai zonei au fost evacuați în mijlocul nopții de sâmbătă spre duminică, 13 septembrie, în timp ce flăcările amenințau să cuprindă întreaga localitate.

Sistemul de alertă timpurie a fost activat în jurul miezului nopții, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului către Milna.

Unii turiști, evacuați din hotelurile afectate, au descris situația ca fiind extrem de stresantă.

„Este șocant”

„Nu știm unde mergem. Am fost evacuați din Hotelul Gava, care este complet distrus de foc”, a declarat John, un alt turist britanic. O altă femeie a adăugat: „Este șocant. Tot ce ne dorim este să ne întoarcem acasă”.

Incendiul de amploare pe Brač, care arde de joi seara și nu este încă sub controlul pompierilor, a rănit două persoane, dintre care una este în stare gravă, și a mistuit mai multe case din stațiunea turistică Gava, precum și vehicule și peste 3.500 de hectare de pini, vegetație joasă și iarbă.

Câteva sute de persoane au fost evacuate din Brač.

Intervin sute de pompieri și zeci de vehicule

Pe lângă femeia în vârstă de 76 de ani rănită, un tânăr (27 de ani) care a fost expus la fum a suferit și leziuni respiratorii, a fost externat la domiciliu.

Comandantul Zonei Operaționale Brač, Nikola Martinici Dragan, a declarat, pentru agenția Hina. că „peste 280 de pompieri și 66 de vehicule de pe întreaga coastă și unele de pe continent sunt la sol. Se lucrează mult. Deși încă bate vântul, cred că avem șanse mari să controlăm incendiul până la sfârșitul zilei. Ultimele informații arată că două persoane au fost rănite, una dintre ele grav. Celelalte răni au fost în mare parte respiratorii. Este vorba de civili, în timp ce nu există răniți în rândul pompierilor”.