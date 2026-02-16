Votată de membrii tribului ei pentru a merge la duelul pentru eliminare, Larisa Uță l-a înfruntat acolo pe Cristian Boureanu, care a fost nominalizat să părăsească Survivor România 2026 de către Andreea Munteanu.

După ce s-a vorbit foarte mult pe grupurile de pe rețelele de socializare ale fanilor despre faptul că atât Larisa Uță, cât și Cristian Boureanu ar trebui să fie eliminați de la Survivor România 2026, iată că de această dată cei doi s-au luptat pentru a rămâne în competiție.

Cea care a plecat acasă a fost Larisa Uță, care a pierdut lupta dintre Faimoși, afirmând înainte să se dueleze pe traseu cu Cristian Boureanu că oricum și-ar dori să plece din Republica Dominicană.

„Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a spus Larisa Uță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, participarea la Survivor România 2026 a fost una destul de bună din punct de vedere financiar pentru Larisa Uță. Din câte se pare, ea ar fi primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în show-ul de la Antena 1.

Astfel, cum Larisa Uță a supraviețuit în jungla din Republica Dominicană timp de șase săptămâni, aceasta ar fi primit pentru participarea la Survivor România 2026 nu mai puțin de 12.000 de euro!

Cei mai mulți dintre concurenți din echipa Faimoșilor nu au fost deloc supărați că aceasta s-a întors în România. „Nu ne pasă. O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei”, a spus Naba Salem, după ce Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026, show difuzat de Antena 1 în fiecare vineri, sâmbătă și duminică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE