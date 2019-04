„Eu îmi trăiesc fiecare clipă din viaţa mea la maximum, ca şi cum ar fi ultima. Aici suntem în Dubai, aici stau eu cu Laur normal. Avem o altă casă în Abu Dhabi. Aici zona asta e absolut de vis. Nu m-aş muta. Este cea mai frumoasă zonă din Dubai. Noi mergem în Abu Dhabi non stop. Acolo am multe haine. Toată viaţa mea mi-am dorit să trăiesc la hotel. Pentru noi doi e vis, toate restaurantele sunt com cobori din hotel, cea mai frumoasă zonă din Dubai în faţa mea. Stăm jumate jumate. Aici ai absolut tot ce visezi. Noi coborâm din hotel în mall direct. Nici nu trebuie să pleci foarte mult de aici. Noi ne rugăm să stăm aici vreo 20 de ani. E foarte frumos. Te respectă lumea, nimeni nu te înjură. Atât timp cât eşti bun din punct de vedere profesional te respectă toată lumea”, a povestit Anamaria Prodan la Antena Stars.

Anamaria Prodan, mândră de copiii ei

Laurenţiu Reghecampf a vorbit și despre relația cu soţia lui. „Oriunde mergem şi dacă s-a întâmplat ceva şi se supără Ana s-a stricat petrecerea. Le fac semn copiilor, hai acasă! În orice familie sănătoasă, femeia trebuie să aibă ultimul cuvânt”, a spus Reghe.

„E cea mai frumoasă perioadă. Îmi văd copiii aranjaţi. Rebeca face 20 de ani, este cu viaţa ei, cu iubitul ei de doi ani. Ea a venit din America, probabil să fie mai aproape, ma gândesc, dar ea nu recunoaște, şi îşi petrece viaţa între Monaco şi Milano. Ce ar putea la 20 de ani un copil să îşi dorească mai mult? Pentru ei, Rebeca este pe picioarele ei, îşi face un drum. Sarah are drumul ei, a intrat cu bursă la facultate pentru următorii patru ani, ceea ce este uluitor. M-a scutit de jumătate de milion. Bebeto este nu bun, foarte bun la fotbal, are o ambiţie incredibilă. El are un program de om mare”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Anamaria Prodan a organizat sâmbătă, 6 aprilie, parastasul de un an al mamei sale, Ionela Prodan. Impresara a făcut declarații emoționante despre cea care i-a dat viață și a recunoscut că îi lipsește foarte mult, atât ei, cât și copiilor săi.

