Cântăreața în vârstă de 37 ani și-a prezentat pe micul ecran noul proiect muzical, „Balcan Show”. Cântă alături de mai mulți instrumentiști muzică de petrecere, melodii noi și mai vechi, cunoscute publicului larg. Lavinia Pîrva a atras atenția cu vocea sa, dar și cu apariția.

Soția lui Ștefan Bănică jr știe cum să își pună în evidență formele după ce a slăbit, la trei ani de când a născut un băiețel.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Vedeta a purtat la cea mai recentă apariție un tricou negru, o pereche de pantaloni foarte scurți, la care a asortat mai multe bijuterii și o pereche de cizme cu toc. A dansat, a zâmbit și s-a simțit bine în platoul de la Antena 1.

După ce a născut, Lavinia Pârva a reușit să slăbească 30 de kilograme. Deși nu se poate abține mereu de la mâncare, ea a făcut foarte mult sport și așa a reușit să se mențină. „M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Chestia cu mâncarea nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”, spunea acum ceva vreme soția lui Ștefan Bănică.

GSP.RO A explodat! Jennifer Lopez, furioasă că a împărțit scena cu Shakira. Răbufnirea neașteptată a vedetei „La naiba!”

Playtech.ro Mutare ȘOC în media! Vedeta URIAȘĂ care semnează cu Antena 1! O să dea lovitura

Observatornews.ro Supravieţuitoare a masacrului din Texas, prăbuşită lângă mormântul celei mai bune prietene. A intrat în stop cardiac când îi lăsa un ursuleţ şi flori

HOROSCOP Horoscop 11 iunie 2022. Scorpionii ar trebui să evite exprimarea unor nostalgii care ar putea fi greșit înțelese de cei din jur

Știrileprotv.ro Doi scafandri au făcut o descoperire incredibilă în adâncuri, dar au ținut totul secret timp de 15 ani. Care este motivul

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România