Soția lui Ștefan Bănică jr. și fiica acestuia din căsnicia cu Andreei Marin sunt mai apropiate decât se credea. Într-o filmare neașteptată, Lavinia Pîrva și Violeta Bănică au fost surprinse într-o ipostază care a stârnit curiozitatea fanilor și a dezvăluit o latură mai puțin cunoscută a relației lor. Deși puțini știau până acum despre apropierea dintre soția artistului și fiica acestuia, filmarea recentă arată că cele două au o conexiune specială, potrivit Playtech.ro.

Ștefan Bănică Jr. are trei copii cu trei femei diferite, iar relația lui cu aceștia a fost adesea subiect de discuție în media. Cu toate acestea, filmarea postată de adolescentă pe Instagram arată că are o relație apropiată cu Lavinia, chiar dacă nu au fost văzute prea des împreună până acum.

De-a lungul anilor, soția artistului a reușit să construiască o relație bună cu toți copiii acestuia, iar legătura sa cu fiica Andreei Marin pare să fie una deosebită. Chiar dacă nu au fost prea des văzute împreună în public, adolescenta devine tot mai activă pe platformele de socializare. Violeta Bănică își surprinde urmăritorii cu postări frecvente și transparente despre viața ei, iar într-un clip recent, a fost surprinsă alături de o prietenă, în timp ce fredona o piesă. Spre surprinderea tuturor, în cadru apare și Lavinia Pîrva, semn că cele două sunt mult mai apropiate decât s-ar fi crezut.

Ce carieră își dorește Violeta Bănică

Deși a crescut printre artiști, Violeta Bănică și-a ales o carieră care nu are nicio legătură cu acest domeniu. Recunoaște că muzica și actoria sunt pasiunile sale, însă își dorește să studieze la Facultatea de Drept.

„Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică. Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică, au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept.

Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale vieții. Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a declarat Violeta Bănică în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News.

„Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin”

Chiar dacă părinții ei s-au despărțit, Violeta are o legătură foarte puternică cu amândoi. Andreea Marin și Ștefan Bănică jr își susțin fiica necondiționat și o încurajează să facă ceea ce îi place și o face fericită.

„Ambii mei părinți mi-au spus același lucru: «Noi vedem că ești un copil special, te iubim din tot sufletul și te susținem în orice vrei să faci.» Și pentru asta îi iubesc și îi apreciez atât de mult. Am doi părinți brilianți, pur și simplu. Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Sunt doi oameni puternici, sunt doi oameni frumoși și sunt aici lângă mine oricând am nevoie”, a spus tânăra despre părinții ei.

