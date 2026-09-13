Tensiunile economice provocate de războiul din Ucraina capătă noi dimensiuni pe scena politică internațională. Donald Trump a adresat un apel direct liderului de la Kiev, cerându-i să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice și a rafinăriilor de combustibil de pe teritoriul Federației Ruse.

„Penuria globală nu este cauzată de Orientul Mijlociu”

Apelul vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind stabilitatea piețelor energetice globale și al creșterii prețurilor la carburanți la nivel mondial.

Liderul SUA a argumentat că impactul acestor atacuri ucrainene nu se limitează doar la zona de conflict, ci provoacă dezechilibre majore în lanțurile de aprovizionare cu combustibil ale altor state.

„Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să mai distrugă rezervele de motorină din Rusia. Să atace alte ţinte, dar nu rafinăriile, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat Donald Trump într-un scurt dialog cu jurnaliştii, în a doua zi a şederii sale în Irlanda, potrivit AFP și Reuters, citate de News.ro.

Declarația subliniază că riscul unei crize economice globale este direct legat de distrugerea capacităților rusești de procesare a țițeiului. Donald Trump a punctat că penuria globală de motorină nu este cauzată în acest moment de evoluțiile din Orientul Mijlociu, ci reprezintă o consecință directă a ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina pe segmentul energetic.

„Am discutat cu domnul Zelenski despre acest lucru. Există o mulţime de alte ţinte. Nu atingeţi motorina. Asta afectează întreaga lume”, a spus el. Penuria globală „nu este cauzată de Orientul Mijlociu, ci de ceea ce se întâmplă între Rusia şi Ucraina”, a adăugat Trump.

Producția Rusiei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani

Un val de atacuri ucrainene cu drone pe distanţe lungi asupra rafinăriilor de petrol ruseşti a redus în ultimele luni producţia de combustibil a acestei ţări, provocând penurie de carburanți pe tot teritoriul ţării.

Ucraina, care se confruntă cu atacuri regulate ale Rusiei asupra propriilor infrastructuri energetice, susţine că rafinăriile sunt ţinte militare legitime.

Preţul mediu naţional al motorinei în SUA, utilizată de camioane, trenuri, nave şi utilaje agricole, a depăşit joi, pentru prima dată, pragul de 6 dolari pe galon, potrivit serviciului de monitorizare a preţurilor GasBuddy.

Rusia şi-a redus prognoza privind producţia de petrol pentru acest an la cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani şi şi-a revizuit perspectivele privind exporturile de combustibil pentru 2026 şi 2027 din cauza războiului, potrivit unui proiect de prognoză guvernamentală consultat de Reuters.

La Sankt Petersburg, litrul de benzină a depășit 7 euro

Locuitorii din Sankt Petersburg se confruntă cu o criză fără precedent pe piața carburanților, unde prețul unui litru de benzină a depășit pragul psihologic de 7 euro.

Situația a generat cozi uriașe la stațiile de alimentare operate de marile companii petroliere Lukoil și Rosneft din al doilea oraș ca mărime din Rusia, unde șoferii sunt nevoiți să aștepte ore în șir, chiar și la ore târzii din noapte, pentru a reuși să alimenteze.

Unele benzinării din oraș au ajuns să vândă benzina cu 600-700 de ruble pe litru (peste 7 euro). Informațiile sunt bazate pe relatări publicate de șoferi pe rețelele sociale, relatează publicațiile Dialog și Caliber.az.