Fostul premier britanic Boris Johnson a lansat un atac vehement la adresa lui Vladimir Putin, acuzându-l de o logică „deviantă” după ce o dronă rusească a lovit o locomotivă la doar doi kilometri de granița dintre Ucraina și Polonia.

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Johnson a declarat pe rețeaua X că atacul asupra unei locomotive staționare din stația Yahodyn reprezintă un act aleatoriu și lipsit de sens, similar bombardamentelor pe care populația ucraineană le îndură zilnic pe rețeaua feroviară civilă, potrivit BBC.

Politicianul a adus un omagiu celor 1.700 de angajați feroviari ucraineni uciși în conflict, numindu-i eroi alături de pasagerii lor. De asemenea, el a cerut trimiterea de urgență a sistemelor de apărare aeriană și confiscarea celor peste 140 de miliarde de euro din Belgia și 10 miliarde de lire din Marea Britanie pentru sprijinirea Ucrainei.

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În paralel, compania feroviară de stat Ukrzaliznytsia a reacționat susținând că ținta atacului a fost cel mai probabil chiar trenul diplomatic în care se aflau Boris Johnson și alți oficiali europeni. Conform autorităților feroviare ucrainene, garnitura oficială părăsise stația mai devreme din cauza amenințărilor constante cu lovituri rusești, potrivit Daily Mail.

Ordinul de evacuare pentru pasagerii trenului lovit ulterior a fost dat cu 15 minute înainte de impactul dronei, prevenindu-se astfel victimele. În stație se afla pe o altă linie și fostul director CIA, David Petraeus.

David Petreus

Poziția fostului premier suedez Carl Bildt și relatările privind momentele din timpul evacuării

La rândul său, fostul prim-ministru suedez Carl Bildt, aflat pe aceeași rută, a declarat pentru BBC că pasagerilor li s-a cerut inițial să se pregătească de evacuare după oprirea trenului. După câteva minute, echipele de securitate au anunțat că pericolul a trecut, iar garnitura a continuat drumul spre stația Dorohusk din Polonia.

Avertismentul ministrului Andrii Sybiha și decizia de urgență adoptată de premierul Donald Tusk

Atacul de la frontieră a stârnit reacții diplomatice ferme. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a afirmat că barbaria rusească bate direct la porțile UE și NATO, cerând sancțiuni mai dure. La Varșovia, premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență pentru a analiza escaladarea acțiunilor rusești la granița Poloniei.

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Forțele armate poloneze au caracterizat măsurile drept „preventive” și destinate „asigurării și protejării spațiului aerian”. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență cu oficialii de securitate, în timp ce ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a subliniat că forțele de apărare aeriană ale Poloniei sunt în alertă constantă din cauza intensificării atacurilor cu drone din partea Rusiei. „Rușii își schimbă tacticile de atac”, a scris acesta pe X.

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