Locul spectaculos din Creta unde au ajuns Laura Cosoi și soțul ei pe poteci abrupte: „A meritat efortul”

Laura Cosoi și soțul ei au ajuns cu fiica lor, Nina, într-un loc spectaculos din Creta, după o coborâre pe poteci abrupte. Actrița le-a oferit sfaturi importante turiștilor.

Aventura Laurei Cosoi și a soțului ei, Cosmin Curticăpean, în Grecia a continuat cu momente de neuitat și peisaje de o frumusețe rară. După ce zborul inițial către Italia le-a fost anulat, cei doi părinți au decis să plece spontan pe insula Creta, luând-o cu ei doar pe mezina familiei, Nina, în vârstă de două luni și jumătate.

Cei doi au traversat insula dinspre Heraklion spre Chania pentru a vizita una dintre cele mai spectaculoase și apreciate atracții naturale din Creta: laguna Balos.

Laura Cosoi: „Unul dintre cele mai spectaculoase locuri pe care le-am văzut vreodată"

Accesul către lagună a presupus străbaterea unui drum de pământ și piatră, urmat de o coborâre solicitantă pe poteci abrupte. Neavând încălțăminte adecvată pentru un astfel de traseu, Laura Cosoi și soțul ei au fost nevoiți să se adapteze din mers, în timp ce mica Nina s-a bucurat de cel mai odihnitor somn.

„Balos! Unul dintre cele mai spectaculoase locuri pe care le-am văzut vreodată. Și nu exagerez deloc! Am ajuns aici complet nepregătiți pentru aventura care ne aștepta. Drumul până la lagună este o experiență în sine, cu kilometri de pământ și pietre, apoi o coborâre pe jos, pe poteci abrupte, pentru care noi nu aveam nici încălțămintea potrivită. Dar ne-am adaptat din mers și bine am făcut! Și toate astea cu Nina, care la nici trei luni a bifat deja unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Creta. Ea, de altfel, a fost probabil cea mai relaxată dintre noi. A dormit liniștită, în timp ce noi ne întrebam pe unde o mai luăm!”, a povestit vedeta pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au întânit capre cretane

Pe parcursul drumeției, familia s-a întâlnit și cu celebrele capre cretane kri-kri, simbol al insulei.

„Sunt protejate, trăiesc în zonele sălbatice ale Cretei și se cațără pe stânci de parcă ar merge pe bulevard. Legenda spune că însuși Zeus a fost hrănit în copilărie de capra Amalthea, așa că relația dintre capre și insula asta e una cu tradiție!

Eu, fiind Capricorn, am început să înțeleg mai bine câteva lucruri despre zodia mea. Încăpățânarea, ambiția, dorința de a ajunge mereu mai sus și de a alege uneori drumul cel mai complicat. Singura diferență este că ele au patru picioare, iar eu doar două!”, a adăugat ea

Ce recomandări are Laura Cosoi pentru cei care vizitează insula

Impresionată de frumusețea locului, dar și de dificultățile întâmpinate pe parcurs, Laura Cosoi le-a transmis un mesaj celor care intenționează să călătorească pe insulă și să exploreze această zonă sălbatică. Actrița le recomandă turiștilor să vină pregătiți corespunzător pentru condițiile din teren.