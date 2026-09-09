Mama Roxanei Ciuhulescu a murit după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă anul trecut. Mesajul plin de durere transmis de fosta prezentatoare TV.

Roxana Ciuhulescu trece prin cel mai greu moment din viață, după ce mama ei a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. Anunțul dureros a fost făcut chiar de vedetă pe rețelele de socializare.

Mama Roxanei Ciuhulescu a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în 2025. Deși familia a sperat într-o minune și a făcut tot posibilul pentru a-i alina suferința, boala a evoluat rapid, iar organismul femeii a cedat.

Roxana Ciuhulescu alături de mama ei la ultima zi de naștere Libertatea

Mama Roxanei Ciuhulescu a pierdut lupta cu o boală gravă

În mesajul publicat online, Roxana Ciuhulescu și-a exprimat durerea profundă, dar și alinarea că mama ei nu mai suferă.

„Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic. Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături. Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo. Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”, a scris fosta prezentatoare TV.

Mama Roxanei Ciuhulescu descoperise în 2025 cancerul pulmonar

La începutul acestui an, Roxana Ciuhulescu povestea despre boala cumplită a mamei sale. Vestea cruntă a fost primită în 2025. „A fost un an care s-a terminat foarte dureros pentru mine, pentru că am aflat că mama mea suferă de cancer. Astăzi am vorbit la oncologie, și au ieșit ultimele teste. Vestea asta m-a pus realmente în cap. Vreo săptămână parcă n-am fost om. Abia acum îți dai seama cât de adevărată este expresia «sănătate să avem». Acum începe această luptă. Am trecut de sărbători, care au venit și au trecut foarte repede, parcă nici n-am simțit că e Crăciunul, nu am apucat să ne bucurăm de sărbători”, spunea Roxana Ciuhulescu pentru Cancan. în ianuarie 2026.