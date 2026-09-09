Alocație unică de naștere de 3.000 de euro pentru fiecare copil: măsură istorică luată pe o insulă din Grecia

Insula Nisyros din Grecia va acorda un ajutor financiar de 3.000 de euro pentru fiecare copil născut în familiile care sunt atât rezidente permanente, cât și înregistrate ca locuitori ai insulei. Măsura face parte din strategia locală de combatere a declinului demografic și de sprijinire a tinerelor familii.

Insula Nisyros introduce un bonus de 3.000 de euro pentru fiecare nou-născut

Consiliul Local din Nisyros a aprobat în unanimitate propunerea primarului Christofis Koronaios privind instituirea unui ajutor financiar unic de 3.000 de euro pentru fiecare copil născut în familiile care locuiesc permanent pe insulă, relatează huffingtonpost.gr.

Potrivit administrației locale, sprijinul va fi acordat o singură dată și este destinat acoperirii cheltuielilor din primele luni de viață ale copilului.

Beneficiarii sunt familiile care, la momentul nașterii copilului, sunt înregistrate ca locuitori ai municipiului Nisyros și au reședința permanentă pe insulă.

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Banii pentru copii, neimpozabili. Primarul: „Este o decizie istorică”

Primăria Nisyros a precizat că suma de 3.000 de euro pentru fiecare copil reprezintă plafonul maxim permis de noul Cod al Administrației Locale din Grecia. Conform autorităților, ajutorul este neimpozabil și nu este luat în calcul la stabilirea criteriilor de venit pentru acordarea altor prestații sociale. Măsura este deja finanțată, în bugetul local pentru anul 2026 fiind prevăzută o alocare de 9.000 de euro, ceea ce permite aplicarea imediată a programului.

Primarul insulei, Christofis Koronaios, a descris hotărârea drept una „istorică”, afirmând că a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Local.

„Nu este vorba doar despre bani. Este o îmbrățișare din partea insulei Nisyros pentru fiecare copil care se naște aici. Este mesajul că Nisyros crede în viitorul său, iar viitorul sunt copiii noștri”, a declarat edilul.

El a adăugat că măsura are un impact social important și urmărește să sprijine fiecare cuplu tânăr care alege să își întemeieze o familie pe insulă.

Bonusul pentru naștere face parte din strategia insulei împotriva declinului demografic

În declarația sa, primarul a explicat că bonusul pentru naștere este parte a unui plan mai amplu prin care autoritățile încearcă să combată scăderea populației.

„Am spus DA familiei, DA viitorului. Am acordat cel mai mare bonus municipal pentru naștere, pentru că suntem convinși că fiecare copil care se naște în Nisyros merită cea mai bună primire”, a transmis Christofis Koronaios.

Edilul le-a mulțumit tuturor consilierilor locali pentru votul unanim și a afirmat că decizia nu are culoare politică, ci reprezintă un angajament comun pentru viitorul comunității.