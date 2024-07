Scandalul dintre Marina Almășan și Georgică Cornu continuă. După o relație de 12 ani de zile, omul de afaceri originar din Timișoara a transformat despărțirea lor într-o telenovelă, împotriva dorinței vedetei TVR, care a vrut să încheie totul într-o manieră discretă.

În repetate rânduri Georgică Cornu a făcut declarații și acuze la adresa iubitei, care a luat atitudine. Marina Almășan și-a angajat avocat pentru a obține ordin de restricție împotriva lui Georgică Cornu. Tot ea dezvăluie cum l-a ajutat pe acesta să devină celebru.

Marina Almășan: „În ultimii ani era aproape furibund că de ce nu mai pun poze cu el”

„Până la apariția în peisajul nostru, al meu și al lui Victor, pe atunci parlamentar, nimeni nu știa de Georgică Cornu. Brusc, peste noapte, a devenit celebru. Anii ce au urmat l-au păstrat în centrul atenției.

Pentru că, știind cât de populară sunt eu și cât de bun comunicator, căuta mereu să-mi fie în preajmă, pe la evenimente, prin vacanțe, etc. În ultimii ani era aproape furibund că de ce nu mai pun poze cu el, de ce refuz vacanțele sau că de ce nu-l mai invit la lansările mele, eu intuind că sfârșitul e aproape și nedorind să promovez imaginea noastră de cuplu”, a zis ea pentru Cancan.

Totodată, ea îl amenință pe Georgică Cornu, spune că nu va mai răbda și va spune tot adevărul despre el.„Acum, iată, a găsit o oportunitate excelentă să redevină vizibil. Oricum, oricând, oricât, alimentând presa de scandal. Cu ce?

Cu minciuni, făcând ca totul să pară o adevărată telenovelă si ignorând faptul că, dacă e să devin eu vocală și să spun adevărul meu, praful și pulberea se va alege de toată imaginea lui. Evit cât pot tentația dreptului la replică. Pentru că știu foarte bine că dacă te bagi în tărâțe, te mănâncă porcii.. Ori eu…mi-am cam petrecut anii ăștia rătăcind prin tărâțe…”.

Georgică Cornu vrea să se împace cu Marina Almășan

Tensiunile între cei doi au ajuns la un punct culminant când Georgică Cornu a vizitat apartamentul Marinei Almășan fără să anunțe. Georgică Cornu a explicat motivele vizitei sale la apartamentul fostei iubite, unde încă avea cheile. Marina Almășan nu era acasă în momentul vizitei, iar acest incident a determinat-o să schimbe yala ușii, pentru a se simți în siguranță.

„Eu am mers la ea, la apartament, cred că vineri era, să-i duc șapte trandafiri. I-am pus pe prag, că ea nu era acasă, era la un eveniment. Eu am cheile de la casă logic, am fost 13 ani iubiți! Nu-mi vine să cred la ce s-a ajuns! Nu-mi imaginam niciodată ca Marina mea să divulge tot ce a fost între noi la presă. Ei îi face rău acest scandal.

Este ditamai femeia. Nu o ajută cu nimic mizeria asta! Eu încă o iubesc! Este adevărat, i-am trimis mesaje, și ei și părinților ei! Eu tot sper că ne vom împăca totuși până la urmă! Cum să aud că l-a contactat pe domnul avocat Cuculis, că a schimbat yala…?! E incredibil ce se întâmplă! Nu mă așteptam la așa ceva din partea ei! Nu mai este o tinerică!

După cum se vede, ea nu poate să țină un bărbat mai mult de 12-13 ani. Dar la vârsta asta cu cine își mai reface ea viața?! Poate să mai găsească vreun tinerel, așa doar pentru o noapte…”, a declarat mâhnit Georgică Cornu, pentru Click!.

