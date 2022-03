În vârstă de 44 de ani, Maurice Munteanu este editor de fashion, de 18 ani, la una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din România, și jurat al emisiunii „Bravo, ai Stil!”, încă de la debutul acesteia, la Kanal D, în urmă cu 7 ani.

În copilărie, el avea alt vis. Își dorea tare mult să devină actor, fapt care nu a fost posibil. A dat admitere la Teatru, la UNATC, de patru ori, dar tot de atâtea ori a și picat. La vremea respectivă, din comisia de admitere făcea parte și actorul Florin Zamfirescu.

Aceasta i-a adresat o întrebare lui Maurice Munteanu, întrebare pe care el nici acum nu a uitat-o. „Sunt cine mi-am dorit să fiu și să știi că e cumva mai bine că nu am ajuns să fiu actor. Acum, după atâția ani, mulțumesc comisiei care m-a picat cu ultima notă patru ani la rând și nu pentru că aș fi avut o prestație discutabilă, ci doar pentru că din punctul lor de vedere reprezentam un element surpriză.

Prima întrebare pe care Florin Zamfirescu mi-a pus-o la admitere a fost dacă am sau nu o iubită. Când am spus că nu am o iubită, s-a uitat la mine cu bănuială și tot el mi-a spus: Sper că realizezi că asta e o problemă.

Atunci erau alte vremuri. Dacă s-ar fi întâmplat asta în 2022, îl aștepta un proces lung și costisitor și risca probabil să rămână și fără catedră.”, a mărturisit Maurice Munteanu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit wowbiz.ro.

„Momentul UNATC a fost principala formă de discriminare sinistră la care am fost supus”

Se știe că Maurice Munteanu este o persoană asumată, care nu și-a ascuns orientarea sexuală. De-a lungul anilor, în copilărie, în adolescență, el s-a simțit discriminat. „Imaginează-ți cum m-am simțim când am picat prima, a doua oară, a treia oară cu 3 și ceva. Nu mi-a explicat nimeni cum se poate ajunge la această medie 3 și nu-știu-cât, în condițiile în care la Română luam 10 de exemplu, deci cât aș fi luat la celelalte probe ca să ajungem la 3 și ceva. Apoi mi-au spus că este o facultate vocațională și apoi am văzut cum surorile gemene de la trupa Indigo au intrat ambele cu 10.

Când mă gândesc la chestiile astea îmi crește tensiunea și îmi dau seama câte vieți de copii care poate chiar au ceva de spus, au fost întrerupte brusc de acest sistem sinistru, corupt, homofob, misogin, care ar trebui desființat și refăcut din temelii. Atâta vreme cât acești indivizi vor decide pentru viețile altora, nu avem nicio șansă.

Din fericire pentru mine, cred că momentul UNATC a fost principala formă de discriminare sinistră la care am fost supus. Să le fie rușine! Asta o spun în numele meu și în numele probabil multor, multor copii care au trecut prin tipul ăsta de drame.”, a mai declarat Maurice Munteanu în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

