Mesajul Cristinei Cioran după ce Valerie a împins-o pe Mirela Vaida la „Asia Express”. „Această pișcoată...”

Situația scapă de sub control la „Asia Express” 2026, în ediția următoare. Tensiunile ating cote maxime, după ce concurenții au schimbat partenerii, iar Mirela Vaida ajunge să facă echipă cu Valerie Lungu. Imaginile în care influencerița o împinge pe prezentatoarea TV au stârnit numeroase reacții în mediul online. Cristina Cioran a transmis un mesaj în care o pune la zid pe Valerie.

După ce, potrivit imaginilor din promo-ul emisiunii, Valerie Lungu a împins-o pe Mirela Vaida, influencerița a atras numeroase critici din partea telespectatorilor. Printre cei care și-au exprimat dezaprobarea față de comportamentul ei s-a numărat și Cristina Cioran.

„Ați văzut emisiunea Asia Express aseară? Dacă da, vreau să comentăm! Păi, așa ceva e posibil? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul, că este ambițioasă, că e dată naibii, așa, dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat.

Încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poate să fie atât de respingătoare. Mă gândeam că, odată cu frumusețea, vine și o relaxare, vine și o ușurință, în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… Pe de altă parte, această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida! Valeria, dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali, care o iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate să fie cât de bossy vrea, e totuși cineva! Pe când această pișcoată…”, a scris Cristina pe Instagram.

Cea de-a șasea ediție a emisiunii Asia Express a venit cu un anunț neașteptat din partea Irinei Fodor, care a schimbat dinamica jocului. Concurenții au fost nevoiți să formeze echipe noi pentru două zile, iar Mirela Vaida și Valerie Lungu au ajuns să participe împreună la provocările de pe Drumul Mătăsii.

„Doamne ferește cum e Valeria!! O împinge la propriu pe Mirela Vaida!”, „Băi, am văzut eu bine în secvența de mâine? Valerica sare să o îmbrâncească pe Vaida? Ferească Dumnezeu cu fata asta! Dacă pica cu Maurice și făcea așa, ăla cred că o lua și la bătaie dacă făcea așa cu el!”, „Sper să o descalificați, că ați tăiat secvența când o împinge.”