Închiderea balconului sau unirea cu sufrageria fără autorizație dublează impozitul pe apartament din 2026

O decizie aparent simplă de a mări spațiul util din casă poate transforma radical obligațiile fiscale ale unui proprietar de apartament. Începând cu 25 august 2026 a intrat în vigoare Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), adoptat prin Legea nr. 169/2026, care a adus modificări majore pentru cei care efectuează modificări interioare sau exterioare fără documente legale, relatează DeFapt.ro.

De la simplă renovare la dublarea impozitului

Concret, noile reguli propun măsuri mai severe pentru modificările aduse locuințelor fără documente.

Codul introduce și o majorare cu 100% a impozitului pe clădiri în anumite situații de construire neautorizată care nu au fost regularizate. Aplicarea măsurii depinde de încadrarea concretă a lucrării și de constatarea autorității competente.

De exemplu, închiderea balconului sau integrarea acestuia în sufragerie, fără actele necesare, atrage o majorare cu 100% a taxelor locale, dublând practic impozitul datorat pentru întreaga locuință înregistrată la Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Codul urbanistic abrogă vechea Lege nr. 50/1991 și introduce la articolul 301 alineatul 11 o prevedere fiscală extrem de strictă: majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru situațiile de construire neautorizată care nu au fost regularizate.

Penalizarea este legată direct de momentul în care autoritatea locală constată abaterea din teren și se aplică continuu până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea completă a lucrărilor nelegale.

Majorarea fiscală nu se calculează doar pentru suprafața balconului, ci se răsfrânge asupra întregii valori impozabile a apartamentului.

În plus, achitarea impozitului dublat nu echivalează cu intrarea în legalitate și nu anulează riscul de a primi sancțiuni contravenționale.

Capcana modificărilor în apartamente

Noul cadru legislativ aduce o simplificare pentru închiderea exterioară a balcoanelor și logiilor din blocuri, permițând realizarea lucrărilor doar pe baza unei notificări prealabile depuse la primărie, fără autorizație de construire clasică, dacă imobilul nu se află într-o zonă protejată sau de monument istoric.

Cu toate acestea, noțiunea de „fără autorizație” nu înseamnă lipsa totală a documentelor.

Proprietarul trebuie să depună, înainte de începerea șantierului, un formular de notificare însoțit de un proiect tehnic cu conținut simplificat, realizat de un arhitect cu drept de semnătură.

De asemenea, lucrarea trebuie să respecte un aspect unitar la nivelul întregului bloc, fiind necesar acordul a două treimi dintre proprietarii din asociație și acordul vecinilor direct afectați.

Aprobarea tacită intervine după 15 zile lucrătoare de la notificare, iar lucrările pot începe după alte 15 zile calendaristice.

Totuși, această procedură simplificată dispare în momentul în care proprietarul dorește să unească balconul cu sufrageria.

Demolarea zidăriei dintre cameră și balcon, desființarea parapetului de sub fereastră sau lărgirea golului pot reprezenta intervenții structurale asupra clădirii. Acestea nu pot fi acoperite de o simplă notificare și este nevoie de expertiză tehnică, releveu și autorizație de construire depline.

Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă regulile

Sancțiunile prevăzute de CATUC pentru lucrările neautorizate sunt uriașe..

Executarea lucrărilor fără notificarea prealabilă necesară sau cu nerespectarea proiectului depus se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei.

În cazul modificărilor structurale realizate fără autorizație de construire, amenzile generale pot ajunge de la 50.000 până la 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul asupra siguranței imobilului.

Pe lângă amenzi, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor, aducerea spațiului la starea inițială pe cheltuiala proprietarului sau desființarea amenajărilor nelegale prin instanță.

Un balcon modificat fără acte creează probleme și la vânzarea locuinței. Discrepanțele dintre schița cadastrală din acte și situația reală din teren pot îngreuna vânzarea, pot duce la respingerea dosarului de refinanțare sau de credit ipotecar de către bănci, blocând tranzacția imobiliară.