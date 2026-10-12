A găsit un cufăr vechi în pod, iar când a văzut ce era înăuntru, a rămas fără cuvinte și a vândut casa în mai puțin de 10 zile

A urcat în pod ca să facă ordine printre lucrurile tatălui său, care murise, și a descoperit un cufăr despre care nu știa nimic. Ce a găsit înăuntru l-a făcut să privească altfel viața părintelui său. Câteva zile mai târziu, a luat o decizie care i-a surprins pe toți cei care îl cunoșteau, relatează Blic, parte a Grupului Ringier.

Ce a găsit în cufărul ascuns în pod

Bărbatul, pe nume Miroslav, se apucase să pună ordine în casa familiei din în Arilje, Serbia, unde multe lucruri rămăseseră neatinse ani întregi. Printre cutii vechi și piese de mobilier uitate în pod, a dat peste un cufăr a cărui existență îi era complet necunoscută. La început, a crezut că tatăl său păstrase acolo fotografii, scrisori sau alte amintiri de familie. Numai că, atunci când l-a deschis, a descoperit ceva la care nu se aștepta. Înăuntru erau mai multe plicuri, acte și documente vechi. Bărbatul a început să le răsfoiască, iar informațiile găsite i-au arătat că tatăl său îi ascunsese o parte importantă din viață.

Potrivit relatării, documentele indicau existența unor proprietăți și economii despre care fiul nu știa absolut nimic. Toată viața îl considerase pe tatăl său un om modest, atent cu banii, care nu obișnuia să vorbească despre situația sa financiară. Acum descoperea că acesta ar fi avut bunuri și economii pe care le ținuse ascunse chiar și de propria familie.

La mai puțin de 10 zile după descoperire, a vândut casa tatălui său

După ce a găsit documentele, bărbatul a hotărât să facă o schimbare radicală, a scos la vânzare casa familiei și, potrivit Blic, a găsit un cumpărător în mai puțin de zece zile. Rapiditatea cu care a luat această decizie i-a surprins pe oamenii care îl cunoșteau. Nimeni nu se aștepta să renunțe atât de repede la locuința în care se aflau amintirile familiei.