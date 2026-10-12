Luca Niculescu vrea ca până joi să aibă lista de miniștrii și programul de guvernare: „Nu promit miracole”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat luni dimineață, la Radio România Actualități, că joi este data fermă la care va depune la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului de miniștri. Niculescu a atras atenția că România nu își mai poate permite să prelungească starea de incertitudine politică și a dezvăluit că, în cazul în care negocierile politice vor eșua, are deja pregătită o listă pentru un guvern tehnocrat.

„Urgența urgențelor” pentru Luca Niculescu

Şeful desemnat al executivului a transmis un mesaj ferm către formațiunile parlamentare, subliniind că obiectivul central este învestirea unui guvern cu puteri depline, capabil să adopte rapid măsuri economice urgente și să evite blocaje majore odată cu venirea iernii.

Întrebat care va fi prima decizie pe care o va lua în momentul în care va ajunge la Palatul Victoria, Luca Niculescu a indicat fără ezitare rectificarea bugetară, pe care a definit-o drept „urgența urgențelor”. Fără această măsură adoptată în regim de urgență, există riscul iminent ca spitalele să rămână fără fonduri pentru medicamente, iar primăriile să se confrunte cu blocaje financiare severe la începutul sezonului rece.

A doua mare prioritate este adoptarea proiectului de buget pentru anul viitor până la finalul lunii decembrie. Niculescu a explicat că un buget realist și credibil este vital în perspectiva evaluărilor pe care agențiile internaționale de rating le vor efectua la începutul anului viitor.

Pierderea calificativului care recomandă România pentru investiții ar aduce după sine scumpirea creditelor externe, reticența investitorilor și o presiune uriașă asupra economiei naționale, pe fondul scăderii deja accentuate a investițiilor străine directe.

„Dacă esta vorba despre un guvern tehnocrat, am mâine lista de miniștrii”

Referitor la formula executivului, premierul desemnat a precizat că opțiunea sa principală rămâne un guvern politic, deoarece o astfel de formulă asigură o responsabilitate mai clară din partea partidelor din majoritate. Cu toate acestea, Niculescu a confirmat că este pregătit pentru orice scenariu.

„Dacă este vorba despre un guvern tehnocrat, am mâine lista de miniștrii. Astăzi pot să spun că o am. Dacă este vorba despre un guvern politic, evident că trebuie să ții cont de propunerile partidelor”, a declarat premierul desemnat în intervenția sa pentru Radio România Actualități.

Pentru a depăși neîncrederea dintre partide și blocajul dintre PSD și PNL, acesta le-a propus liderilor politici un acord de susținere pe șase luni, axat pe reforme prioritare, menționând că „u promit miracole, promit însă seriozitate. Trebuie ordine în finanțele publice, trebuie această rectificare bugetară, trebuie buget, trebuie să ne gândim la protejarea puterii de cumpărare a românilor, trebuie să ne gândim să reducem inegalitățile mari care există între diferitele părți ale României, dar toate acestea nu pot fi începute decât cu un guvern cu puteri de pline”.

Fără taxe noi, dar cu o mai bună colectare

Întrebat dacă deficitul bugetar poate fi redus fără majorări de taxe și impozite, premierul desemnat a arătat că prioritățile trebuie să fie creșterea gradului de colectare a veniturilor și o absorpție superioară a fondurilor europene.

Niculescu a punctat că România înregistrează cea mai mică rată de colectare din Europa și că atenția trebuie îndreptată către stoparea evaziunii și eficientizarea finanțelor publice, alături de garantarea predictibilității fiscale cerute de mediul de afaceri.