Trei șoferi români au rămas în weekend fără mașinile de peste 81.000 de euro. Ce au descoperit polițiștii de frontieră

Trei șoferi români au rămas fără mașinile evaluate la 81.000 de euro, după ce polițiștii de frontieră au descoperit, în weekend, că vehiculele erau căutate de autoritățile din alte state europene. Mașinile au fost depistate la Moravița, Nădlac și Sculeni, iar în două dintre cazuri se fac cercetări pentru tăinuire. Cele trei autoturisme erau semnalate în bazele de date ale autorităților din Slovacia, Spania, Germania și Franța.

Mașină de 18.000 de euro, căutată de autoritățile din Slovacia

Primul caz a fost înregistrat pe 10 octombrie, în jurul orei 20:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, din județul Timiș.

Un șofer român în vârstă de 26 de ani s-a prezentat la control la volanul unui autoturism negru, evaluat la 18.000 de euro.

Mașina confiscată la vama Moravița este evaluată la 18.000 de euro Sursa foto: Polișia de Frontieră

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că vehiculul figura în bazele de date ca bun căutat în vederea confiscării, în baza unei alerte introduse de autoritățile din Slovacia.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 18.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Moravița.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoturism de 40.000 de euro, descoperit pe autostrada A1

Un al doilea caz a fost depistat pe 11 octombrie, în timpul unor controale aleatorii și nesistematice efectuate de polițiștii de frontieră de la Nădlac pe autostrada A1 Deva - Nădlac.

Polițiștii au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Spania, condus de un cetățean român în vârstă de 37 de ani.

Mașina confiscată de polițiștii de frontieră de la Nădlac valorează 40.000 de euro și era căutată în Spania Sursa foto: Poliția de Frontieră

Verificările au arătat că mașina figura în bazele de date ca „bun căutat pentru confiscare”, în urma unei alerte introduse de autoritățile spaniole.

Vehiculul, estimat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției.

În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

A cumpărat mașina cu 23.500 de euro, cu doi ani în urmă, iar la vamă a descoperit că era furată

Tot pe 11 octombrie, în jurul orei 18:10, polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, din Iași, au verificat un autoturism fabricat în 2019. La volan era un cetățean român în vârstă de 33 de ani care voia să iasă din țară cu mașina.

Pentru că existau suspiciuni cu privire la situația juridică a vehiculului, au fost efectuate verificări suplimentare. Acestea au arătat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind furat, în baza unei semnalări introduse de autoritățile din Franța.

În același timp, mașina era căutată de autoritățile din Germania pentru a fi folosită ca probă în cadrul unor proceduri penale.

Românul voia să scoată din țară autoturismul de 23.500 de euro care figura ca fiind „furat” Sursa foto: Poliția de Frontieră

Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul le-a declarat agenților că a cumpărat autoturismul în 2024, cu suma de 23.500 de euro.

„Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în anul 2024, de pe o platformă de anunțuri auto, cu suma de 23.500 de euro și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.”, precizează Poliția de Frontieră.

Acesta a susținut că nu știa că mașina era furată sau că era implicată într-un litigiu.

Autoturismul, evaluat la 125.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru tăinuire.

Garda de Coastă a confiscat o mașină de 40.000 de euro, căutată în Franța

De altfel, vineri, pe 9 octombrie, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov, din Constanța, au descoperit că un autoturism căutat de autoritățile din Franța, aflat în posesia unui cetăţean român.

Șoferul român a fost oprit în trafic pe DN3, iar polițiștii au aflat că mașina de 40.000 de euro pe care o conducea, înmatriculată în Franța, era căutată în vederea confiscării.

O altă mașină de 40.000 de euro a fost confiscată la Constanța Sursa foto: Poliția de Frontieră

„În urma verificărilor efectuate cu ajutorul aplicaţiei eDAC, colegii noştri au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca bun căutat în vederea confiscării, în baza unei alerte introduse de autorităţile din Franța. Autoturismul, evaluat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.”, au precizat polițiștii.

Și în acest caz se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Valoarea cumulată a autoturismelor confiscate depășește 121.000 de euro, potrivit estimărilor comunicate de Poliția de Frontieră. Mașinile au fost indisponibilizate, iar cercetările continuă pentru clarificarea situației juridice a fiecărui vehicul și stabilirea măsurilor legale.