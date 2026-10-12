Liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților din SUA a solicitat oficial Departamentului de Stat să clarifice dacă guvernul american a avut vreo implicare în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, așa cum a arătat o anchetă a The Wall Street Journal, publicată la finalul lunii septembrie. Cerea lui Gregory Meeks îi este adresată lui Marco Rubio și vine în urma declarațiilor controversate atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Ce detalii a cerut congresmenul din Camera Reprezentanților de la Departamentul de Stat

În scrisoarea făcută publică pe site-ul oficial al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Meeks solicită răspunsurile până la data de 15 octombrie, potrivit G4media.ro. Printre întrebările principale se numără dacă raportul publicat de Wall Street Journal, care susține că ambasadoarea Guilfoyle ar fi declarat că „Statele Unite au participat la sau ar putea provoca prăbușirea guvernului român”, este corect.

De asemenea, Meeks a cerut să afle dacă vreo instituție americană, inclusiv Casa Albă sau Consiliul Național de Securitate, a aprobat sau coordonat astfel de acțiuni.

„Când a luat cunoștință Departamentul despre aceste declarații ale Ambasadoarei Guilfoyle? Ce măsuri a luat ulterior pentru a clarifica situația cu guvernele României și Greciei?”, se arată în scrisoarea care poate fi consultată aici.

Lista întrebărilor pe care Meeks le-a trimis la Departamentul de Stat cu privire la cazul ambasadoarei Guilfoyle

În scrisoarea trimisă secretarului de stat Marco Rubio, comisia parlamentară cere răspunsuri clare și documente concrete până la jumătatea lunii octombrie. Printre punctele solicitate se numără:

Clarificarea poziției oficiale a SUA privind acuratețea afirmațiilor legate de Guvernul Bolojan și executivul de la Atena.

Verificarea tuturor călătoriilor, întâlnirilor și eventualelor finanțări de care ar fi beneficiat lobistul Christos Marafatsos în cadrul misiunilor diplomatice.

Explicarea bazelor legale și etice în baza cărora ambasadoarea a acceptat deplasări cu avioane private puse la dispoziție de companii cu interese comerciale directe în regiune.

Detalii despre investigațiile de etică efectuate cu privire la afacerile private ale ambasadoarei, inclusiv cele derulate înainte de preluarea mandatului.

Departamentul de Stat al SUA este somat să facă publice detaliile călătoriei ambasadoarei Guilfoyle

Congresmanul Meeks a cerut totodată acces la documentele interne ale Departamentului de Stat și ale Ambasadei SUA din Atena referitoare la activitățile ambasadoarei Guilfoyle.

Solicitarea include detalii despre vizitele oficiale ale acesteia în România, Bulgaria și Albania, despre discuțiile purtate în martie 2026 cu oficiali români, precum și despre posibile legături cu grupul de lobby AKTOR și alte entități private.

Kimberly Guilfoyle s-ar fi întâlnit în data de 31 martie la București cu liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Bogdan Vlădică. Cu toate acestea, Grindeanu și George Simion, liderul AUR și coautor al moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, au negat orice discuție cu ambasadoarea despre o posibilă implicare a SUA în evenimentele politice din România.

Termenul-limită solicitat de congremenul Meeks este de 15 octombrie

Meeks a cerut Departamentului să furnizeze, până cel târziu la 15 octombrie 2026, toate înregistrările legate de subiect, inclusiv informații despre eventualul transport al ambasadoarei Guilfoyle asigurat de terți, recomandările de etică referitoare la interesele sale financiare și detalii ale conversației din martie 2026 despre guvernele României și Greciei.

Această solicitare amplă survine într-un context delicat pentru relațiile diplomatice dintre Statele Unite și România. Informații detaliate despre scrisoarea oficială pot fi consultate pe site-ul Comisiei pentru Afaceri Externe.

The Wall Street Journal: Guvernul Bolojan ar fi fost demis cu ajutorul americanilor

Afirmații controversate legate de o posibilă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan au fost aduse în atenție de un articol publicat de The Wall Street Journal în luna septembrie. Potrivit sursei, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi declarat în martie 2026, la o cină oficială de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim”, referindu-se la iminenta prăbușire a Executivului de la București. Avocatul său a negat însă veridicitatea relatărilor.

Conform The Wall Street Journal, incidentul ar fi avut loc în timpul unei cine oficiale la care au participat oficiali americani și greci, inclusiv ministrul grec al energiei Stavros Papastavrou. În cadrul discuției s-ar fi menționat căderea Guvernului României, iar Guilfoyle ar fi făcut declarația: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici.”.

Relatările despre acest episod au fost confirmate și de Financial Times prin surse independente. Ministrul grec ar fi răspuns ferm că administrația sa, aleasă prin vot democratic, nu ar putea fi înlăturată de Statele Unite. Pe de altă parte, avocatul ambasadoarei a contestat interpretarea acestui schimb de replici, considerând-o eronată, potrivit aceleiași surse.

România, în centrul unei investigații despre interese energetice americane

La 5 mai 2026, Parlamentul României l-a demis pe premierul Ilie Bolojan printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, împreună cu AUR. Cu 281 de voturi, întregul Guvern a fost demis, la doar 11 luni de la învestire. În acest context, The Wall Street Journal menționează implicațiile regionale ale SUA, afirmând că administrația Trump urmărește să-și extindă influența în Europa de Est prin promovarea exporturilor de gaze naturale lichefiate americane.

Unul dintre proiectele strategice menționate este Coridorul Vertical de Gaze, care ar facilita transportul gazelor americane prin Grecia și mai departe, spre nordul Europei și Ucraina, pentru a reduce dependența regiunii de energia provenită din Rusia. În acest efort, Kimberly Guilfoyle ar fi avut un rol activ, vizitând mai multe țări din Balcani pentru a sprijini aceste proiecte.

Conform investigației Wall Street Journal, ambasadoarea SUA ar fi făcut presiuni asupra oficialilor bulgari să colaboreze cu Aktor Group, o companie grecească în domeniul gazelor naturale, asociată cu o firmă de stat pentru importul de GNL american. Christos Marafatsos, un consultant și lobbyist, este menționat ca având o prezență constantă alături de Guilfoyle în aceste întâlniri, fiind perceput de unii oficiali străini drept șeful ei de cabinet. În realitate, Marafatsos joacă un rol important în lobby-ul pentru Aktor Group.

Departamentul de Stat al SUA investigheaza implicarea ambasadoarei Guilfoyle în căderea Guvernului Bolojan

Departamentul de Stat al SUA a deschis o anchetă oficială asupra ambasadoarei americane la Atena, în urma unor acuzațiilor grave legate de comportamentul său la conducerea misiunii din Grecia. Potrivit publicației britanice Daily Mail, investigația, coordonată de Biroul Inspectorului General (OIG), se concentrează pe acuzații de abuz de putere, gestionare defectuoasă a resurselor și crearea unui mediu de lucru toxic.

Ancheta vizează mai multe aspecte, inclusiv presupusa utilizare a avioanelor private pentru deplasări oficiale, acceptarea de cadouri nepotrivite și legături neclare cu oameni de afaceri. Mai mulți membri ai personalului diplomatic și de securitate ar fi transmis plângeri și ar fi acuzat-o pe Guilfoyle de comportament impulsiv și decizii arbitrare. Aceste acuzații au fost intens dezbătute după ce mai mulți angajați locali și agenți de securitate au raportat incidente tensionate.

Ancheta Departamentului de Stat vizează și mai multe cheltuieli suspecte

O altă direcție a investigației privește cheltuielile efectuate pentru renovarea reședinței oficiale din Atena. Există suspiciuni că lucrările de modernizare, inclusiv cele de la etajul superior și băi, ar fi fost finanțate din donații obținute de la oameni de afaceri greci, ceea ce ar putea ridica probleme de etică. Totodată, o responsabilă cu conformitatea din cadrul ambasadei a fost înlăturată din funcție după ce ar fi semnalat posibile nereguli legate de aceste finanțări.