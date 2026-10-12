Susține Susține

Departamentul de Stat al SUA, somat să facă publice detaliile călătoriei ambasadoarei Guilfoyle în România și presupusa implicare în căderea Guvernului Bolojan

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
Comentează
Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia
În scrisoarea făcută publică pe site-ul oficial al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Meeks solicită răspunsurile până la data de 15 octombrie. Sursa foto: Getty Images
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților din SUA a solicitat oficial Departamentului de Stat să clarifice dacă guvernul american a avut vreo implicare în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, așa cum a arătat o anchetă a The Wall Street Journal, publicată la finalul lunii septembrie. Cerea lui Gregory Meeks îi este adresată lui Marco Rubio și vine în urma declarațiilor controversate atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Cuprins:

Ce detalii a cerut congresmenul din Camera Reprezentanților de la Departamentul de Stat

În scrisoarea făcută publică pe site-ul oficial al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Meeks solicită răspunsurile până la data de 15 octombrie, potrivit G4media.ro. Printre întrebările principale se numără dacă raportul publicat de Wall Street Journal, care susține că ambasadoarea Guilfoyle ar fi declarat că „Statele Unite au participat la sau ar putea provoca prăbușirea guvernului român”, este corect.

De asemenea, Meeks a cerut să afle dacă vreo instituție americană, inclusiv Casa Albă sau Consiliul Național de Securitate, a aprobat sau coordonat astfel de acțiuni.

„Când a luat cunoștință Departamentul despre aceste declarații ale Ambasadoarei Guilfoyle? Ce măsuri a luat ulterior pentru a clarifica situația cu guvernele României și Greciei?”, se arată în scrisoarea care poate fi consultată aici.

Lista întrebărilor pe care Meeks le-a trimis la Departamentul de Stat cu privire la cazul ambasadoarei Guilfoyle

În scrisoarea trimisă secretarului de stat Marco Rubio, comisia parlamentară cere răspunsuri clare și documente concrete până la jumătatea lunii octombrie. Printre punctele solicitate se numără:

Clarificarea poziției oficiale a SUA privind acuratețea afirmațiilor legate de Guvernul Bolojan și executivul de la Atena.

Verificarea tuturor călătoriilor, întâlnirilor și eventualelor finanțări de care ar fi beneficiat lobistul Christos Marafatsos în cadrul misiunilor diplomatice.

Explicarea bazelor legale și etice în baza cărora ambasadoarea a acceptat deplasări cu avioane private puse la dispoziție de companii cu interese comerciale directe în regiune.

Detalii despre investigațiile de etică efectuate cu privire la afacerile private ale ambasadoarei, inclusiv cele derulate înainte de preluarea mandatului.

Departamentul de Stat al SUA este somat să facă publice detaliile călătoriei ambasadoarei Guilfoyle

Congresmanul Meeks a cerut totodată acces la documentele interne ale Departamentului de Stat și ale Ambasadei SUA din Atena referitoare la activitățile ambasadoarei Guilfoyle.

Solicitarea include detalii despre vizitele oficiale ale acesteia în România, Bulgaria și Albania, despre discuțiile purtate în martie 2026 cu oficiali români, precum și despre posibile legături cu grupul de lobby AKTOR și alte entități private.

Kimberly Guilfoyle s-ar fi întâlnit în data de 31 martie la București cu liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Bogdan Vlădică. Cu toate acestea, Grindeanu și George Simion, liderul AUR și coautor al moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, au negat orice discuție cu ambasadoarea despre o posibilă implicare a SUA în evenimentele politice din România.

Termenul-limită solicitat de congremenul Meeks este de 15 octombrie

Meeks a cerut Departamentului să furnizeze, până cel târziu la 15 octombrie 2026, toate înregistrările legate de subiect, inclusiv informații despre eventualul transport al ambasadoarei Guilfoyle asigurat de terți, recomandările de etică referitoare la interesele sale financiare și detalii ale conversației din martie 2026 despre guvernele României și Greciei.

Această solicitare amplă survine într-un context delicat pentru relațiile diplomatice dintre Statele Unite și România. Informații detaliate despre scrisoarea oficială pot fi consultate pe site-ul Comisiei pentru Afaceri Externe.

The Wall Street Journal: Guvernul Bolojan ar fi fost demis cu ajutorul americanilor

Afirmații controversate legate de o posibilă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan au fost aduse în atenție de un articol publicat de The Wall Street Journal în luna septembrie. Potrivit sursei, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi declarat în martie 2026, la o cină oficială de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim”, referindu-se la iminenta prăbușire a Executivului de la București. Avocatul său a negat însă veridicitatea relatărilor.

Conform The Wall Street Journal, incidentul ar fi avut loc în timpul unei cine oficiale la care au participat oficiali americani și greci, inclusiv ministrul grec al energiei Stavros Papastavrou. În cadrul discuției s-ar fi menționat căderea Guvernului României, iar Guilfoyle ar fi făcut declarația: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici.”.

Relatările despre acest episod au fost confirmate și de Financial Times prin surse independente. Ministrul grec ar fi răspuns ferm că administrația sa, aleasă prin vot democratic, nu ar putea fi înlăturată de Statele Unite. Pe de altă parte, avocatul ambasadoarei a contestat interpretarea acestui schimb de replici, considerând-o eronată, potrivit aceleiași surse.

România, în centrul unei investigații despre interese energetice americane

La 5 mai 2026, Parlamentul României l-a demis pe premierul Ilie Bolojan printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, împreună cu AUR. Cu 281 de voturi, întregul Guvern a fost demis, la doar 11 luni de la învestire. În acest context, The Wall Street Journal menționează implicațiile regionale ale SUA, afirmând că administrația Trump urmărește să-și extindă influența în Europa de Est prin promovarea exporturilor de gaze naturale lichefiate americane.

Unul dintre proiectele strategice menționate este Coridorul Vertical de Gaze, care ar facilita transportul gazelor americane prin Grecia și mai departe, spre nordul Europei și Ucraina, pentru a reduce dependența regiunii de energia provenită din Rusia. În acest efort, Kimberly Guilfoyle ar fi avut un rol activ, vizitând mai multe țări din Balcani pentru a sprijini aceste proiecte.

Conform investigației Wall Street Journal, ambasadoarea SUA ar fi făcut presiuni asupra oficialilor bulgari să colaboreze cu Aktor Group, o companie grecească în domeniul gazelor naturale, asociată cu o firmă de stat pentru importul de GNL american. Christos Marafatsos, un consultant și lobbyist, este menționat ca având o prezență constantă alături de Guilfoyle în aceste întâlniri, fiind perceput de unii oficiali străini drept șeful ei de cabinet. În realitate, Marafatsos joacă un rol important în lobby-ul pentru Aktor Group.

Departamentul de Stat al SUA investigheaza implicarea ambasadoarei Guilfoyle în căderea Guvernului Bolojan

Departamentul de Stat al SUA a deschis o anchetă oficială asupra ambasadoarei americane la Atena, în urma unor acuzațiilor grave legate de comportamentul său la conducerea misiunii din Grecia. Potrivit publicației britanice Daily Mail, investigația, coordonată de Biroul Inspectorului General (OIG), se concentrează pe acuzații de abuz de putere, gestionare defectuoasă a resurselor și crearea unui mediu de lucru toxic.

Ancheta vizează mai multe aspecte, inclusiv presupusa utilizare a avioanelor private pentru deplasări oficiale, acceptarea de cadouri nepotrivite și legături neclare cu oameni de afaceri. Mai mulți membri ai personalului diplomatic și de securitate ar fi transmis plângeri și ar fi acuzat-o pe Guilfoyle de comportament impulsiv și decizii arbitrare. Aceste acuzații au fost intens dezbătute după ce mai mulți angajați locali și agenți de securitate au raportat incidente tensionate.

Ancheta Departamentului de Stat vizează și mai multe cheltuieli suspecte

O altă direcție a investigației privește cheltuielile efectuate pentru renovarea reședinței oficiale din Atena. Există suspiciuni că lucrările de modernizare, inclusiv cele de la etajul superior și băi, ar fi fost finanțate din donații obținute de la oameni de afaceri greci, ceea ce ar putea ridica probleme de etică. Totodată, o responsabilă cu conformitatea din cadrul ambasadei a fost înlăturată din funcție după ce ar fi semnalat posibile nereguli legate de aceste finanțări.

Avocatul ambasadoarei, Jesse Binnall, a respins acuzațiile, declarând că acestea sunt „nefondate” și că Guilfoyle nu va comenta public pe marginea anchetei în desfășurare. De cealaltă parte, reprezentanții Biroului Inspectorului General au refuzat să ofere detalii, invocând regulamentele interne care impun confidențialitatea investigațiilor în curs.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Sorin Grindeanu
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Gsp.ro
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Avantaje.ro
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Avertizari imediate vreme rea România
Știri România
09:02
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România cu ceață și vijelii cu rafale de până la 120 km/h
Ciocan de judecător pe un birou
Știri România
07:28
Un român stabilit în Anglia a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a încercat să își ucidă fosta soție și să îi incendieze casa pentru că a refuzat „să i se supună”
Parteneri
Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times
Adevarul.ro
Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times
Cei mai buni portari din Polonia sunt români! Fostul campion cu FCSB a renăscut
Fanatik.ro
Cei mai buni portari din Polonia sunt români! Fostul campion cu FCSB a renăscut
Renunțarea la asigurarea de viață la Metropolitan Life poate însemna zero lei recuperați în primii doi sau trei ani
Financiarul.ro
Renunțarea la asigurarea de viață la Metropolitan Life poate însemna zero lei recuperați în primii doi sau trei ani
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Valerie Lungu și Mirela Vaida la Asia Express 2026 | sursa foto: Antena 1
Stiri Mondene
09:24
Ce studii au Valerie Lungu și Mirela Vaida: „Nu știi cine o remarcă”. Dezvăluiri făcute la Asia Express 2026 de Alex Gîlcă
Iulia Vantur
Stiri Mondene
09:14
Iulia Vântur și Salma Khan, împreună la un ritual sacru în India. Apariție rară a celor doi
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul
Redactia.ro
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
De nerecunoscut! Dacia Spring, tunată cu elemente din inspirate din lumea curselor! Cum arată modelul germanilor
Gsp.ro
O nouă mașină în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Parteneri
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Mediafax.ro
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Vremea a întors foaia peste noapte. Cod galben de furtuni și temperaturi în scădere cu până la 10 grade
Observatornews.ro
Vremea a întors foaia peste noapte. Cod galben de furtuni și temperaturi în scădere cu până la 10 grade
Nicolas, un băiețel român de aproape doi ani, și-a pierdut viața după ce a fost izbit de o dubă. Tragedia a avut loc sub privirile tatălui și a fratelui mai mare
Kanald.ro
Nicolas, un băiețel român de aproape doi ani, și-a pierdut viața după ce a fost izbit de o dubă. Tragedia a avut loc sub privirile tatălui și a fratelui mai mare
POLITIC
Luca Niculescu, propunerea de premier a lui Nicușor Dan, este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE. Foto: Administrația Prezidențială
Politică
08:56
Luca Niculescu propune un acord politic pe șase luni, pe fondul cerințelor PSD și al refuzului PNL de a intra la guvernare: „A venit momentul să accelerăm”
Sorin Grindeanu, liderul PSD și pe membrii delegației partidului în timpul declarațiilor de presă susținute în urma consultărilor politice cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, 8 octombrie 2026
Politică
06:47
Conducerea PSD se reunește pentru a decide susținerea Guvernului Luca Niculescu. Condițiile puse de social-democrați
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir
Fanatik.ro
Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
09:46
O bandă de români îi jecmănește pe turiști chiar lângă Parlamentul din Londra: „Sunt niște escroci”
Lifestyle
09:35
„AI este mai puțin reglementată decât o cutie de lapte”, spune șeful Microsoft și cere reguli mai dure
Politică
09:26
Luca Niculescu vrea ca până joi să aibă lista de miniștrii și programul de guvernare: „Nu promit miracole”
Tehnologie
09:25
O bicicletă care se conduce singură și ocolește pietonii, creată de 10 studenți. Ce ar putea face după ce cobori
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
08:19
Închiderea balconului sau unirea cu sufrageria fără autorizație dublează impozitul pe apartament din 2026
Știri Externe
08:19
Departamentul de Stat al SUA, somat să facă publice detaliile călătoriei ambasadoarei Guilfoyle în România și presupusa implicare în căderea Guvernului Bolojan
Știri România
11 oct.
Ce pensie primesc românii care nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani și ce opțiuni au
Lifestyle
11 oct.
Horoscop 12 octombrie 2026. Gemenii s-ar putea să aibă de ales între rezolvarea unei probleme de serviciu și a unei probleme de sănătate
Nufărul uriaș Victoria Colombiana. Sursa foto: Magdalena, C. et al. / Phytotaxa, 2026.
Lifestyle
08:12
O plantă uriașă, cu frunze de 2 metri, vizibilă din spațiu, descoperită întâmplător cu Instagram. Ar exista doar 50 în lume
Femeia avea 600.000 de euro în cont, dar a cerut ajutor de șomaj. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
11 oct.
O femeie care a lucrat o lună și a luat ajutor de șomaj, obligată să restituie toți banii: s-a descoperit că avea în cont 600.000 de euro
Trenulețul Roșu al Berninei, „cel mai lent expres din Europa”. Sursă foto: Getty Images.
Cultură și Vacanțe
11 oct.
„Cel mai lent expres din Europa”: nimeni nu se urcă în el ca să ajungă repede. Traversează Alpii, ajungând până la 2.253 de metri și leagă Italia de Elveția
Un bărbat și o femeie priviți din spate, într-o cameră albă, aproape goală. Aceștia se află în plin proces de renovare
Lifestyle
11 oct.
Greșeala pe care mulți oameni o fac atunci când își renovează locuința și care le poate aduce cheltuieli suplimentare
Elevi în vacanța de toamnă
Lifestyle
11 oct.
Vacanța de toamnă 2026: când au elevii primele zile libere
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
10 oct.
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
Ce este zona 2 de efort în timpul antrenamentelor
Lifestyle
17 sept.
Ce este zona 2 de efort și de ce e cea mai bună pentru arderea grăsimilor
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Laurențiu Drăghici. Sursa foto: captură Youtube / Valea Prahovei TV
ExclusivAnaliză
Știri România
07:00
Ce pedeapsă și-a negociat comisarul care a ordonat distrugerea în secret a arhivei de la Poliția Ploiești. Actele scăpate din foc au fost terminate de apă
calendar-zile-libere-2027
Știri România
11 oct.
Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele
Un bărbat care fură un portofel din geanta unei femei
Știri România
11 oct.
Doi români, prinși de polițiști în timp ce furau din geanta unei turiste un portofel cu 2.600 de euro și mai multe carduri bancare, în Florența
Nicolae Lucian Duță, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)
Analiză
Știri România
11 oct.
Fostul șef CNAS Lucian Duță ar putea rămâne cu peste jumătate din șpaga de 6,3 milioane de euro. Viciul de redactare care a blocat confiscările ANAF
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Hepta
Opinii
11 oct.
Cinci luni de criză. Patru nominalizări. Nimeni nu s-a mișcat nici măcar un centimetru
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu