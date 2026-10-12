Vremea se răcește brusc în București: de la 29 la 15 grade. ANM a emis Cod Galben de ploi însemnate cantitativ și vânt

Vremea trece printr-o schimbare radicală în București începând de luni, 12 octombrie 2026. După o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate, ce au atins 29 de grade Celsius, Capitala este lovit de un val de aer rece care prăbușește valorile termice până la pragul de 15 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru Capitală, alături de mesaje de atenționare Cod Galben pentru ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Răcirea va fi accentuată de cerul acoperit și de precipitațiile continue, iar valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an.

Cod Galben de ploi însemnate cantitativ în prima parte a săptămânii

Potrivit meteorologilor, pentru intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 09:00, în municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteo Cod Galben.

În acest interval, vremea devine deosebit de rece, cerul va fi predominant noros și va ploua pe spații extinse.

Cantitățile de apă acumulate vor fi semnificative, încadrându-se în general între 15 și 20 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei de luni va prezenta intensificări temporare, cu viteze la rafală ce vor atinge 45 km/h.

Temperatura maximă a zilei de luni nu va depăși 16...17 grade Celsius, în timp ce minima din noaptea de luni spre marți va coborî până la 9...10 grade.

Vreme închisă și temperaturi de doar 6 grade pe timpul nopții

Tendința de răcire va continua și în al doilea interval analizat de ANM, respectiv de marți, 13 octombrie, ora 09:00, până miercuri, 14 octombrie, ora 10:00.

Vremea se va menține închisă și rece pentru această dată din calendar, iar ploile slabe vor mai apărea trecător, fiind prognozate cantități reduse de apă, de 2...5 litri pe metrul pătrat.

Temperatura maximă de marți se va opri la valori cuprinse între 14 și 16 grade Celsius, iar noaptea va aduce o scădere accentuată a regimului termic, minima coborând până la 6...7 grade Celsius. Vântul va sufla în general moderat pe tot parcursul zilei.

De asemenea, pentru întreaga perioadă cuprinsă între 12 octombrie, ora 10:00, și 14 octombrie, ora 10:00, pe teritoriul municipiului București rămâne valabilă o informare meteorologică generală de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.