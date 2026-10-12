Cum a fugit o româncă de 28 de ani din România lui Ceaușescu ascunsă în camionul logodnicului

O româncă de 28 de ani, îndrăgostită de un britanic, a reușit să fugă din țară ca să-și trăiască povestea de iubire. Tânăra din Sângeorz-Băi nu a mai ținut cont de riscuri și nici de frigul din noiembrie așa că în 1988 s-a ascuns în camionul logodnicului ei, șofer de TIR, și a plecat pe ascuns din România lui Ceaușescu. Câteva luni mai târziu, povestea Aniței și a lui Roy a făcut înconjurul Marii Britanii, după ce a fost prezentată de BBC.

Dragostea între cetățenii români și străini, sub supravegherea Securității

În România anilor '80, relațiile dintre cetățeni români și străini, mai ales cei din Occident, erau strict monitorizate de regimul comunist. Poveștile de iubire dintre români și străini erau privite mai mult drept o strategie mascată prin care cetățenii pot părăsi țara, în locul unei relații reale bazate pe sentimente.

Căsătoriile românilor cu străini erau o adevărată problemă pentru Regimul Comunist, iar tinerii care doreau să-și unească destinele erau nevoiți să treacă o probă mult mai dură ca simpla binecuvântare a familiei. Aceștia trebuiau să primească aprobarea de la Consiliul de Stat înainte să depună actele la Starea Civilă.

Drumul lung și anevoios pe care ar fi trebuit să-l parcurgă românii înaintea căsătoriei

Odată ajunse la Consiliul de Stat, cererile erau înaintate Securității. Cuplul devenea subiectul unei anchete, iar cetățenii români erau adesea cei care întâmpinau cele mai multe probleme.

„Cei doi posibili viitori soți deveneau obiectul unei forme de urmărire informativă. În cazul cetățeanului român lucrurile luau rapid o turnură negativă. I se cerea să renunțe la proiectul căsătoriei cu un cetățean străin. Pentru intimidare era chemat, în repetate rânduri, la sediul „organelor”, anchetat și atenționat.

Deseori era dat afară de la locul de muncă sau exmatriculat din facultate; întotdeauna, dacă era membru, era exclus din partid. Prietenii și familia erau presați să exercite asupra lui o „influențare pozitivă” în sensul retragerii cererii de căsătorie”, explică Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Cele mai multe dintre cererile de căsătorie între români și străini erau respinse

Chiar dacă metodele de timorare dădeau greș, problema nu era rezolvată. Procedura de aprobare era întârziată, dura mult timp și foarte multe cereri erau respinse.

Chiar dacă toate metodele de timorare dădeau greș, nu însemna că problema era rezolvată. Procedura de aprobare dura un timp îndelungat, luni sau chiar ani. Dosarul era amânat sau pur și simplu trecut cu vederea. Oricum, foarte multe dintre cereri erau respinse, fără vreo explicație oficială”, mai explică CNSAS.

O româncă din Sângeorz-Băi s-a îndrăgostit în 1987 de un britanic

Nicoleta Aniței, o tânără de 28 de ani care lucra la Fabrica de Tricotaje din Sângeorz-Băi, s-a îndrăgostit în 1987 de Roy Tatlock, un șofer de TIR britanic care transporta mărfuri din România către Anglia.

Povestea lor de dragoste a fost de la început sub lupa autorităților. După ce cererea lor de căsătorie a fost respinsă în 1988, Nicoleta și Roy au decis să-și urmeze inima, sfidând interdicțiile regimului.

Anița a fugit din România lui Ceaușescu ascunsă în camionul logodnicului ei

După un an de așteptare și încercări eșuate de a primi aprobarea pentru căsătorie, cei doi au pus la cale un plan riscant. În noiembrie 1988, Nicoleta s-a ascuns într-un compartiment secret al camionului lui Roy, între baloturi de cămăși destinate exportului. Cei doi au plecat din România în timpul uneia dintre cursele lui Roy.

Potrivit raportului întocmit de Securitate, citat de CNSAS, Nicoleta a dispărut de acasă și de la locul de muncă pe 8 noiembrie 1988.

Camionul lui Roy, încărcat cu textile, a părăsit țara prin punctul de trecere a frontierei Borș pe 9 noiembrie. Deși grănicerii au verificat vehiculul, Roy a reușit să le distragă atenția, iar Nicoleta a trecut neobservată.

Planul de evadare a fost gândit în trei etape

După ce au ajuns în Ungaria, Nicoleta, epuizată de călătoria în condiții extreme, a fost ajutată de Roy să-și revină. Cei doi au abandonat camionul în Ungaria și au continuat călătoria pe jos până în Austria. De acolo, cu ajutorul autostopului, au reușit să ajungă în Anglia, parcurgând peste 3.500 de kilometri în decurs de trei luni.

La sosirea lor în portul Dover, autoritățile britanice au fost la început reticente. Potrivit unui articol din The Sun, Roy a pledat cu disperare pentru ca Nicoleta să nu fie deportată în România, argumentând că aceasta ar fi condamnată la moarte sau încarcerare. În cele din urmă, Nicoleta a fost lăsată să rămână în Marea Britanie, iar autoritățile britanice au început procesul de analiză a cererii sale de azil.

Dragostea a înfruntat regimul, dar în România au existat repercusiuni pentru cuplu

Între timp, în România, Securitatea a descoperit evadarea Nicoletei abia în martie 1989, după ce cazul a fost mediatizat pe larg de postul britanic BBC și de cotidianul The Sun. Într-un raport din 20 martie 1989, Securitatea a detaliat circumstanțele evadării și a identificat mai mulți vinovați în rândul cadrelor sale.

Locotenentul Oancea Gligor, care răspundea de monitorizarea Nicoletei, a fost sancționat cu cinci zile de arest și mustrat în fața organizației de partid pentru că nu a prevenit „actul evazionist”. Colonelul Tofană Iosif, superiorul său, a fost și el avertizat pentru lipsa unui control riguros asupra subordonatului.

În plus, Nicoleta Aniței a fost exclusă din Partidul Comunist Român, iar Roy Tatlock a fost trecut pe lista persoanelor interzise în România. În cazul unei eventuale reveniri, acesta urma să fie supus unei anchete amănunțite.