După ce anul trecut Cătălin Bordea a divorțat de Livia, care l-a înșelat cu Spike, bunul lui prieten, chiar la început de 2024 comediantul trece printr-o altă mare suferință. Miercuri, 31 ianuarie, publicația Wowbiz a scris că mama lui Cătălin Bordea a murit.

Informațiile au fost confirmate atunci de apropiații actorului, care nu au făcut la momentul respectiv declarații. Aceeași sursă a scris că femeia în vârstă de 55 de ani a pierdut lupta cu boala, după ce o lungă perioadă a suferit de cancer.

Abia acum, la câteva zile după ce a pierdut-o pe mama Mihaela, Cătălin Bordea și-a găsit puterea să facă primele declarații. Pe Instagram, comediantul a postat un mesaj în care recunoaște că nu trece printr-o perioadă ușoară, însă are mai mulți apropiați alături.

Cătălin Bordea: „Uite așa se naște depresia, copii mari, care speră la un trecut mai bun”

„Am sănătate, am o bunică cu multe sfaturi, am un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă țin pe linia de plutire, am luciditate și recunoștință. Am o meserie care face lumea fericită și care mă apropie de oameni pe care nu îi cunosc ca și cum ne știm de o viață”, a mărturisit Cătălin Bordea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Soțul amantei primarului din Botoșani denunțat la DNA: „Tot orașul ar trebui să îi mulțumească nevestei mele”

Totodată, el nu a dat detalii despre boala mamei sale, însă a precizat că îi duce dorul și că a visat-o deja. „Nu mai am o mamă, fizic, însă în sufletul meu e vie, e liniștită, zâmbește și mă ține în brațe când am nevoie. Ne pierdem timpul cu judecăți față de niște părinți care funcționau în altă realitate și pierdem prezentul.

Și uite așa se naște depresia, copii mari, care speră la un trecut mai bun. Aseară am visat-o. Mi-a zis: «Copile, acuma nu mai depindem de telefon. Acum poți vorbi oricând cu mine, în gând, că te aud». Mama, care m-a făcut atât de tânără încât la un moment dat eu îmi făceam temele într-o cameră, ea în cealaltă”, a încheiat el.

Cătălin Bordea a fost abandonat în autobuz de propriul tată

Cătălin Bordea nu a fost un copil dorit, mama lui a vrut să facă avort. El a povestit că a crescut alături de părinți până la doi ani, când tatăl l-a abandonat în autobuz. Bunica a fost norocul lui, ea l-a găsit și i-a purtat de grijă.

„Mama mea avea 16 ani. Tata nici n-a vrut să audă de mine, a dorit ca mama să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta. M-au crescut împreună până la 2 ani, când tata a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate îşi regăseşte instinctele paterne. N-a fost aşa. El m-a urcat în autobuz, repet, aveam 2 ani, şi a coborât.

Recomandări PORTRET Ce înseamnă fii gay în Republica Moldova. După ce l-a respins și a încercat să-l „vindece”, familia i-a acceptat orientarea sexuală și relația în trei

Norocul meu a fost că s-a urcat bunica mea la una dintre staţii şi m-a găsit. Altfel, cine ştie unde ajungeam”, a mai povestit Bordea la TV acum ceva vreme.

Urmărește-ne pe Google News