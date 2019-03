Mesajul lui Catrinel Sandu după ce tatăl său a fost operat. „Este la Terapie Intensivă acum”

Catrinel Sandu a trecut zilele astea prin clipe grele, după ce tatăl ei s-a simțit rău și a fost operat de urgență. Vedeta a transmi un mersaj pe contul său de socializare, prin care le mulțumește celor care au fost alături de ea și de părintele său.

„Vă mulţumesc pentru toate mesajele voastre şi vă cer scuze că nu am reuşit să răspund la toate. Operaţia a decurs bine, este la Terapia Intensivă acum. Speram ca în câteva zile să avem mai multe veşti. Orice gând bun şi rugăciunea către el înseamnă mult. Vă mulţumesc din suflet”, este mesajul transmis de Catrinel Sandu pe o rețea de socializare.

Nicu Sandu, în vârstă de 69 de ani, se află la Spitalul Colentina. Soția sa, Mia, a oferit detalii despre starea acestuia pentru click.ro.

„Am trecut prin cele mai urâte momente din viața mea. Nicu nu mai este intubat, e coerent, răspunde la întrebări, însă sunt probleme cu mâna și cu piciorul stâng, nu le simte. Trebuie să facă tratament, pentru că centrii nervoși sunt afectați. Din păcate, eu nu am voie să îl văd. Nu este recomandat, pentru că prezența mea i-ar putea crea emoții și nu ar fi deloc bine pentru el.

Probabil că abia luni îl voi vedea. Catrinel voia să vină imediat, însă după ce a discutat cu medicii, ar fi venit degeaba. Lui îi trebuie liniște acum, sigur ar plânge dacă și-ar vedea fiica și i s-ar înrăutăți sănătatea. Am cei mai buni oameni lângă mine și le mulțumesc din suflet pentru ajutor. Mirela Florea, cea mai bună prietenă a lui Catrinel, mă duce unde am nevoie, doarme cu mine în casă, iar Carmen și Marius Iftimi sunt ca și copiii mei. La orice oră din zi și din noapte sunt alături de mine. M-au ajutat cu tot ce am avut nevoie”, a declarat Mia Sandu.

