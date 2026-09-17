Mesajul lui Pescobar pentru cei care îi critică aparițiile: „Le-am dat de muncă haterilor și îi hrănesc zi de zi”

Pescobar sau Paul Nicolau, așa cum este trecut în buletin, a devenit extrem de viral în social media, datorită stilului său excentric. Deși nu s-a numărat printre cele mai simpatizante personaje de pe TikTok și Instagram, Pescopar are un număr mare de urmăritori. Cei mai mulți dintre ei îi critică acțiunile, însă acest lucru nu doar că nu-l deranjează, ci declară că îi oferă o vizibilitate mai mare. Astfel că se numără printre cei care își iubește haterii și speră ca aceștia să fie la fel de activi și când vine vorba de noua lui emisiune de pe PRO TV și Voyo.

În curând, Pescobar va apărea în fața telespectatorilor în postura de prezentator al emisiunii „Pe muchie de cuțit”, adaptarea românească a formatului „Kitchen Nightmares”. Cu alte cuvinte va încerca să ajute restaurantele care se confruntă cu probleme și care au nevoie de schimbări pentru a-și recâștiga clienții. Iar asta în stilul cu care și-a obișnuit deja publicul din online.

„Scandal constructiv, ce aduce rating nemaivăzut, cu care e obișnuit PRO TV-ul, ca să lăsăm turația mai jos. Vom face restaurantele să fie iar pe plus, că asta este cel mai important în momentul ăsta. Este un reality show foarte, foarte real în care scopul nostru este exact să facem restaurantul să fie iar plin de clienți. Clienți însemnând bănuți în casă și să nu mai vină oamenii degeaba la muncă. Pe românește despre asta este vorba. În momentul ăsta, în Horeca, proprietarii cam vin degeaba”, a povestit amuzat Pescobar pentru Libertatea.

Dacă vă așteptați să vedeți o versiune „îmblânzită” a omului de afaceri, dat fiind faptul că apare pe micul ecran, se pare că mesajul acestuia este clar. Nu are de gând să mimeze nimic, ci să se arate așa cum îl știe lumea.

„Sunt eu 100% că eu altul nu am. Adică nu aș putea să-l mimez pe altul. Habar nu am cum. Eu sunt eu. Cred că de aia am și fost ales. Datorită naturaleții mele și a faptului că sunt un băiat direct și totodată priceput. Eu deja sunt sub lumina telefonului, făcându-mi foarte multe TikTok-uri. Am trecut peste tracul acesta. Bineînțeles e cu totul și cu totul altceva. Dar acolo, „pe câmpul de luptă”, voi fi eu. Nici nu ai cum altfel pentru că munca asta de restaurant și industria asta a restaurantelor, cum deschizi o ușă, mai găsești. Adică nu ai cum să nu vezi ceva și eu am gura mare și spun ce văd din toate punctele de vedere. Rolul meu este de a analiza greșelile și de repara. Restaurantele au ajuns în situația asta, bine și din cauza vremurilor și contextului financiar în scădere, dar și din cauza faptului că nu le merge ceva acolo. Așa că mă duc ca un profesor să-i pun pe picioare”, ne-a mai povestit noua vedetă PRO TV.

Pescobar nu au uitat de unde a plecat: apartamentul din Tecuci al părinților

Dincolo de business, de emisiuni de televiziune, de social media, Pescobar recunoaște că a rămas același băiat care a plecat din Tecuci și a vrut să cucerească lumea. Spune că, cel puțin atunci când vine vorba de mâncare, marea lui pasiune nu sunt racii, așa cum ar crede toți, ci ciorba.

„Aș putea spune gustul copilăriei. Eu sunt băiat de la Moldova și am trăit cu ciorbița în casă. De fiecare dată, oriunde mă duc și degust un borș, dacă e să savurez închizând ochii, mă revăd în bucătăria mea de la etajul 4 din orașul Tecuci. Eu dacă nu mănânc o ciorbă la trei-patru zile, nu funcționez. Când sunt în vacanță inventez un ramen, un ceva. Depinde unde mă duc. Nu există civilizație fără un pic de supă”, a povestit Pescobar.

Pescobar are o relație specială cu haterii lui

Cu toate că era una dintre cele mai criticate persoane din TikTok-ul românesc, după ce a anunțat că a semnat cu PRO TV, valul de critici parcă a fost și mai mare. Nu doar că nu îl deranjează acest lucru, dar susține, în stilul caracteristic, că haterii au devenit parte din mecanismul său de promovare.

„Eu am inventat poziția de hater în nomenclator al muncii. Deci eu îi plătesc pe hateri. Au salariu. Atât de important sunt. Deci eu le-am dat de muncă haterilor și îi hrănesc zi de zi, căci fără de ei nu am avea vizibilitate și multe altele. Ei sunt indicatori de succes. Dacă ți-au plecat haterii, ți-a plecat succesul. Niciodată să nu fugă haterii de lângă tine. Deci toți haterii să se adune la noi, vă rog frumos, la PRO TV și pe Voyo”, a mai declarat amuzat Paul Nicolau pentru Libertatea.