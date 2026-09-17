Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat joi, după consultările cu președintele României, Nicușor Dan, că partidul său este gata să contribuie la soluționarea crizei politice actuale. USR își menține propunerea ca Siegfried Mureșan să fie desemnat premier, dar rămâne deschis și altor nominalizări venite din partea președintelui, dacă nu se ajunge la un consens în privința lui Mureșan sau a lui Sorin Grindeanu, susținut de PSD.

„Am venit cu frustrările oamenilor, cu îngrijorările cetățenilor din România, că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR cu votul lor iresponsabil nu se mai termină. E un blocaj resimțit de întreaga societate. USR vrea să facă parte din soluții. Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR, în persoana lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe Siegfried Mureșan și nici propunerea PSD-ului, suntem deschiși să discutăm o altă nominalizare a domnului președinte”, a subliniat Dominic Fritz.

Liderul USR a avansat și un scenariu de compromis, care implică formarea a două guverne minoritare succesive.

„Credem însă că guvernul care va fi condus de viitorul premier va trebui să fie un guvern coerent și un guvern care poate să facă reformele necesare ca românii să o ducă mai bine. Asta pentru noi înseamnă că ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive. Să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte, care are încrederea tuturor. Acesta este încă un scenariu pe care l-am pus pe masă”, a explicat Fritz.

În cazul în care nu se va reuși formarea unei majorități parlamentare, USR consideră că alegerile anticipate ar trebui să fie luate în considerare.