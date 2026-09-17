Nicușor Dan l-a ales pe Siegrfried Mureșan pentru postul de prim-ministru. Acesta a cerut un timp de gândire

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, joi, 17 septembrie 2026, cu scopul de a desemna noul candidat la funcția de prim-ministru. Consultările s-au încheiat după aproape șase ore de discuții. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan

Președintele Nicușor Dan face primele declarații după consultările pe care le-a avut cu partidele politice la Palatul Cotroceni. Președintele l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan.

„Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză.

Am văzut la partide multă preocupare electorală și mai puțină pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e în regulă pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la un compromis astfel încât să putem să negociem problemele.

România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea...sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața. Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții și atunci am ales să desemnez pentru funcția de prim ministru persoana care are în acest moment cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul european, care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu el și mi-a solicitat un timp de gândire pe care i-l respect. Rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau infirme înainte de a publica decretul în monitorul oficial”, a spus Nicușor Dan.

PNL a prezentat bilanțul guvernării lui Bolojan, la scurt timp după consultările de la Cotroceni

Partidul Național Liberal a transmis un mesaj cu privire la modul în care a fost administrată România în perioada în care executivul a fost condus de Ilie Bolojan.

Odată cu asumarea guvernării, măsurile de austeritate structurală și de reorganizare au vizat direct reducerea risipei din fondurile publice. Reprezentanții PNL susțin că modul de lucru impus de Ilie Bolojan a demonstrat că Executivul poate funcționa pe principii de responsabilitate strictă, prioritizând interesul general în defavoarea privilegiilor politice sau a promisiunilor populiste fără acoperire bugetară.

Când va face Nicușor Dan o nominalizare

Preşedintele Nicuşor Dan va susţine o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni la ora 17.00, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului, informează Administrația Prezidențială.

Consultările de la Cotroceni s-au încheiat după aproape șase ore.

În legătură cu desemnarea unui nou premier, senatoarea Cosmina Cerva, lidera grupului PACE, Întâi România a declarat că o decizie ar putea fi luată foarte curând.

„Am avut promisiunea că în această seară o să iasă cu o declarație și este posibil să iasă în această seară și cu o nominalizare, dacă nu, mâine cel târziu”, a explicat senatoarea.

PACE susține un guvern politic pentru redresarea României

Senatoarea Cosmina Cerva, lidera grupului PACE, Întâi România, a subliniat, joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că șeful statului a concluzionat că partidele politice implicate nu au înțeles gravitatea situației în care se află România. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire de cinci ore la Palatul Cotroceni.

„Din păcate, poziția sau concluzia dânsului, după consultările de aproape 5 ore de astăzi, a fost că cei care au venit la consultări încă n-au înțeles pe deplin situația foarte gravă în care este România, o situație la care au cam contribuit toți și este obligația celor care au stat în coaliție ca acum să redreseze România”, a declarat Cerva.

Senatoarea a precizat că PACE este dispus să susțină orice guvern politic care prezintă un plan concret de redresare a țării.

„Noi vom susține orice guvern politic care vine cu un plan de guvernare de redresare a României și care, încă o dată, repet, nu are linii roșii, pentru că acele linii roșii nu au făcut decât să ducă la situația în care suntem astăzi. Aceste linii roșii, de fapt, au fost niște ambiții personale ale liderilor de partid, care s-au înghesuit care mai de care să spună nu vrem, înainte să vină să spună cetățenilor români că este momentul să începem să construim”, a adăugat aceasta.

De asemenea, grupul PACE respinge categoric ideea unui guvern tehnocrat.

„Nu mai vrem guverne și experimente cu premieri tehnocrați, pentru că s-a demonstrat în România acest stil de guvernare nu merge și atunci așteptăm ca în seara asta sau mâine să fie făcută prima nominalizare”, a concluzionat Cosmina Cerva.

Ultima delegație a intrat la Consultările de la Cotroceni

Consultările politice de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru se apropie de final. Președintele Nicușor Dan are programată joi o rundă de discuții cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați, grup ce constituie ultima delegație invitată la negocieri. Aceștia au intrat la consultări în jurul orei 14:00.

Până la această întâlnire, șeful statului s-a consultat cu delegațiile din partea PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, precum și ale Grupului parlamentar al minorităților naționale, POT, Grupului Uniți pentru România și Grupului PACE - Întâi România. Singura formațiune care a absentat de la consultări a fost S.O.S. România.

Victor Ponta: „Dacă mă nominalizează, eu voi face majoritate și săptămâna viitoare aveți guvern”

„Avem nevoie cât mai urgent de un guvern cu puteri depline. Avem nevoie de o rectificare bugetară astfel încât instituțiile statului să poată funcționa și cetățenii să poată beneficia de serviciile instituțiilor. Avem nevoie de un guvern funcțional, așadar, și propunerea pe care astăzi am înaintat-o președintelui Nicușor Dan. Considerăm că întrunește toate condițiile necesare. Domnul Ponta se bucură de susținerea cetățenilor. La ultimul vot a înregistrat un număr de aproximativ 1 milion 300 de mii de voturi și acest lucru ne întărește propunerea. Sperăm ca la sfârșitul acestei zile președintele României să facă o nominalizare pentru un guvern. În egală măsură trebuie să precizăm că nu venim cu un blocaj către președintele țării, iar dacă propunerea pe care noi am făcut-o nu este apreciată de către președinte ca fiind cea mai bună în acest moment, atunci suntem dispuși să discutăm pentru celelalte variante, respectiv susținerea unui guvern politic, dar și a unui premier independent, dacă este cazul, cu categoric cu un cabinet care să fie alcătuit din persoane care dețin experiența, expertiza și competențele necesare portofoliilor pentru care sunt numiți. În acest moment greu pentru România, apreciem că doar un guvern care este format din persoane competente poate reabilita situația, poate relansa economic România și poate susține capitalul românesc și antreprenorii români”, a declarat liderul Grupului parlamentar „Uniți pentru România” este deputatul Răzvan-Mirel Chiriță.

Victor Ponta a intervenit și declarat că președintele Nicușor Dan se află într-o situație politică și economică mai dificilă decât foștii șefi de stat și a cerut o desemnare rapidă a premierului.

„Având în vedere faptul că am fost de multe ori aici la Cotroceni și m-am întâlnit practic cu ultimii trei președinți înainte de președintele Nicușor Dan, mi-a permis să-i spun că e în cea mai rea situație față de ceilalți președinți și situația parlamentară, situația economică și situația internațională e mai rea decât oricând în ultimii 25 de ani. Nu mai e deloc de râs. Cât stăm noi aici și facem dansuri între partide, care fiecare spune cu cine nu vrea, ce vrea, în afara Palatului Cotroceni România e prăbușită și economic și social și vorbesc de categorii sociale extrem de importante, de la întreprinzători la pensionați, la militari, la profesori, la medici. Deci președintele trebuie să numească astăzi cât mai repede un premier care să poată să obțină nu doar voturile pentru investitură, ci să obțină voturile pentru bugetul pe 2027. Fără acest buget pe 2027 o să intrăm cu adevărat în faliment și nu vorbesc doar de junk. Vorbesc de faliment cu totul și nimeni nu va controla ce se întâmplă într-o țară disperată și aflată dincolo de limită”, a afirmat Ponta.

Victor Ponta la declarații după Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026. Sursă foto: Dumitru Angelescu

„M-a ascultat președintele cu mare atenție și îi mulțumesc pentru asta. Au fost consilierii ai domniei sale care mi-au pus întrebări. Chiar repet, am vorbit despre 2012 și mi-am adus aminte atunci, era rău. Nu ca acum, dar era rău și atunci. Și, da, România poate fi relansată, poate fi salvată, poate fi scoasă din situația actuală, dar nu trăgând de timp. S-a tras mult prea mult de timp, patru luni... Și am mai spus președintelui, ceea ce domnia sa oricum știa, dar am vrut să-i întăresc, că are dreptul la mai multe nominalizări, oricâte dorește domnia sa până la urmă, că va nominaliza pe cineva azi, nu știu pe cine. O să aflăm toți foarte curând. Și o să vedem și dacă trece în parlament. Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate. A fost o întrebare în acest sens și am și explicat. Dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare. Ne trebuie un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul pe 2027 și să, din punctul meu de vedere am adăugat în interior, spun și la dumneavoastră, și să stabilizeze foarte clar regulile electorale, că avem alegeri anticipate sau la termen, dar trebuie să știm, altfel e un haos în politică, care se adaugă la haosul economic și social. Acum nu pot să spun că neapărat președintele l-am convins eu. I-am reamintit însă că atunci când veneam aici și era domnul președinte Băsescu președinte, nu beam niciodată apă, că mi-era frică. De data asta am băut. Deci înseamnă că încă am încredere. Eu învăț în fiecare zi. Când mă gândesc cât de puțin știam în 2012 și cât de mult am învățat de atunci, îmi notez. Și e normal. Am învățat că se poate întotdeauna mai rău. Azi e mai rău decât era în 27 aprilie 2012. Dar am mai și învățat că de fiecare dată există și posibilitatea să te ridici dacă faci ceva. Dacă faci aceleași greșeli, n-ai cum să fie mai bine. Dacă voi fi eu desemnat, săptămâna viitoare avem și guvern. Dacă nu, discutăm, ne întâlnim cu cel desemnat”, a mai spus Victor Ponta.

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a ajuns la consultările de la Cotroceni

Delegația Grupului parlamentar PACE – Întâi România a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea noului premier.

Grupul parlamentar Uniți pentru România a ajuns la Cotroceni. Sursă foto: Dumitru Angelescu

Din delegație fac parte senatorii Cosmina Cerva, Ninel Peia, Ioan Rusu, Clement Sava, Ionel Carp și Cristian Bem.

Grupul parlamentar Uniți pentru România a ajuns la consultările de la Cotroceni

Reprezentanții Grupului parlamentar Uniți pentru România au ajuns la Palatul Cotroceni pentru discuțiile cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea noului premier. Este următoarea delegație programată în seria consultărilor de joi, după POT.

Grupul, din care face parte și Victor Ponta, îl propune pe fostul premier pentru conducerea viitorului guvern. Formațiunea a transmis că este însă dispusă să participe și la negocieri pentru o altă formulă care ar putea strânge o majoritate parlamentară stabilă.

Anamaria Gavrilă: „Vom susține un guvern tehnocrat, pentru că nu există altă cale”

Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că formațiunea este pregătită să susțină un guvern tehnocrat.

Anamaria Gavrilă la Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026. Sursă foto: Dumitru Angelescu

„Am înțeles că în ultimele luni e foarte greu să se formeze un guvern politic. Vedem că în ultimele luni voința politică a împiedicat formarea unei majorități. Vom susține un guvern tehnocrat, pentru că nu există altă cale”, a declarat Anamaria Gavrilă.

POT a ajuns la consultările de la Palatul Cotroceni

Delegația Partidului Oamenilor Tineri a ajuns la Palatul Cotroceni pentru discuțiile cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea noului premier.

POT a ajuns la consultările de la Palatul Cotroceni. Sursă foto: Dumitru Angelescu

POT este următoarea formațiune primită la consultări după Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale.

S.O.S. România nu participă la consultările de la Cotroceni

S.O.S. România a anunțat că nu participă la consultările convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Partidul a transmis că Diana Șoșoacă se află la Strasbourg și că, potrivit statutului formațiunii, o altă persoană nu poate conduce delegația oficială. S.O.S. România era programat la discuții de la ora 12.00.

Formațiunea a transmis că ar putea participa la o rundă de consultări săptămâna viitoare.

Grupul Minorităților a cerut amânarea desemnării premierului: „Nu există o majoritate certă”

Reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale i-au cerut președintelui Nicușor Dan să amâne desemnarea unui premier, argumentând că în acest moment nu există o majoritate parlamentară clară care să poată susține un nou guvern.

„Puteam să vă spun scenarii, să vă spun tot ce văd că se vehiculează în presă, dar eu prefer să vă spun adevărul. Situația nu e bună deloc, suntem fixați în aceeași situație ca acum trei luni, patru luni. Nu s-a schimbat aproape nimic. Nu există, în momentul de față, o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea. Sper să o facă. Sper că, într-o săptămână, două, lucrurile se pot schimba sub presiunea realității, pentru că ele stau de foarte mult timp departe de realitate, mai degrabă legate de dorințele unora sau altora dintre lideri și deloc legate de problemele cu care ne confruntăm și care sunt foarte serioase, reale și țin de viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi”, a declarat Varujan Pambuccian.

Varujan Pambuccian la declarații după Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026 Sursă foto: Dumitru Angelescu

Întrebat despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate, reprezentantul Minorităților a spus că acestea nu ar rezolva automat actuala criză.

„Noi n-am intrat în detalii de genul ăsta, pentru că, indiferent de ce fel de guvern ar fi, cheia este în majoritatea parlamentară. Cheia nu este în cine e prim-ministru, ce tip de guvern. Cheia este în existența unei majorități parlamentare care să susțină ceva. Nu există așa ceva, nu se poate merge mai departe. Președintele nu mi-a răspuns nimic și e normal să nu spună nimic. Iar ce mă face să cred? Nu știu, să vă răspund cu vocea și talentul meu. Experiența, ce am trăit până acum, îmi spune că ne putem apropia de un final, nu știu dacă apoteotic, dar un final al acestei crize. Nu rescriem nimic. Nici cu anticipatele. Adică suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită, pentru că ea duce la deteriorarea vieții de zi cu zi a oamenilor și prima noastră grijă trebuie să fie, totuși, să nu uităm că nu am ajuns aici de capul nostru”, a declarat reprezentantul Minorităților.

În privința unei eventuale participări a AUR la guvernare, răspunsul a fost că poate fi luată în calcul orice formulă care aduce stabilitate.

„Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocarea crizei, eu cred că este o formulă funcțională. Sigur, trebuie să fie și rațională formula respectivă. Adică nu mă refer la partid, mă refer la ce cerințe ar putea să aibă unii și alții dintre actorii politici. Putem să vorbim o dată despre riscurile pe care le avem de diluarea democrației, dizolvarea ei, Doamne ferește, mai ales în lumea în care trăim acum. Și atunci sunt câteva lucruri care par minore acum, dar care trebuie evitate și, dacă un guvern și o majoritate se formează în jurul acestor lucruri, atunci e mai rău decât cum suntem acum. Președintele nu poate face mare lucru în situația asta. Ce să facă? Că vorbim de o majoritate din Parlament. Dacă ar interveni brutal, cum am mai văzut situații în care președinții au intervenit așa, ar fi acuzat că face o acțiune neconstituțională și sfatul meu ar fi să nu facă lucrul ăsta. Trebuie să vină din partea parlamentarilor, partidelor din Parlament. Dincolo de președinții lor, dincolo de orice”, a mai spus Varujan Pambuccian.

Reprezentantul Minorităților a afirmat că parlamentarii ar trebui să aibă „o voce mai pronunțată” în interiorul propriilor partide atunci când se discută formarea unei majorități.

„Nu instig la răsmeriță pe nimeni, dar cred că asta ar fi. Trebuie consultați serios toți și trebuie mers cu părerea unei majorități a lor ca să putem constitui o majoritate, pentru că ea se formează cu votul fiecăruia. Nu se formează cu un vot dat în numele unui grup parlamentar. Ei pot să aibă o voce în interiorul partidelor mai pronunțată și ar fi bine să o aibă.”

Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „Fără PSD nu există majoritate”

Kelemen Hunor a declarat, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan, că nici varianta unui guvern în jurul lui Sorin Grindeanu, nici cea în jurul lui Siegfried Mureșan nu poate strânge singură o majoritate parlamentară.

Kelemen Hunor la Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026. Sursă foto: Dumitru Angelescu

„Indiferent dacă se formează în jurul domnului Grindeanu sau în jurul domnului Mureșan, care erau propunerile de premier, de prim-ministru, nu avea majoritate fără o susținere din partea cealaltă. Rămâne a doua sau a treia opțiune un guvern format din specialiști și votat tot de această coaliție care a gestionat țara în ultima perioadă. Alte soluții, cel puțin pentru mine, nu se conturează. Nu văd care ar fi posibilitatea de a găsi o altă soluție. Sigur, nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima opțiune. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adune majoritate și depune mandatul. Și preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat. Deci cam asta au fost discuțiile. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului și apropo de știrile de ieri, nu m-am autopropus nici astăzi pentru funcția de premier, nici colegii nu m-au propus, așa că, din punctul nostru de vedere, e liber poziția de prim-ministru”, a spus liderul UDMR.

Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale a ajuns la Palatul Cotroceni

Reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale au ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea noului premier.

Grupul Minorităților Naționale a ajuns la Palatul Cotroceni. Sursă foto: Libertatea.ro

Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni: „Cei care ne-au aruncat în această criză să găsească soluții”

Dominic Fritz a declarat, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că USR își menține propunerea ca Siegfried Mureșan să fie desemnat premier, alături de PNL și UDMR.

„Am venit astăzi la consultările domnului președinte cu delegație, cu lideri USR din toată țara și am venit cu frustrările oamenilor, cu îngrijorările cetățenilor din România că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR cu votul lor iresponsabil nu se mai termină. Asta nu este doar un blocaj politic, ci este un blocaj ce este resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea USR, cu consecvență, vrea să facă parte din soluții. Noi am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR, în numele lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte. Credem însă că guvernul care va fi condus de viitorul premier va trebui să fie un guvern coerent și un guvern care poate să facă reformele necesare ca românii să o ducă mai bine. Asta pentru noi înseamnă că ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor. Asta este încă un scenariu pe care l-am pus pe masă. Doar că capacitatea Parlamentului de a forma o majoritate și de a vota un guvern se testează în Parlament, se testează la vot. Și tocmai de aceea credem că este important să existe acest test după aproape cinci luni. Este important să avem o nominalizare și să vedem dacă acel om cu legitimitatea nominalizării reușește să formeze o majoritate, o majoritate care apoi să fie și testată în Parlament. Dacă nu, găsesc soluții cei care ne-au aruncat în această criză, cei responsabili pentru acest blocaj”, a spus Dominic Fritz.

Dominic Fritz la Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026. Sursă foto: Dumitru Angelescu

El a insistat că viitorul guvern trebuie testat prin vot în Parlament și a spus că, dacă nu se poate forma o majoritate, alegerile anticipate trebuie luate în calcul.

„Atunci trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor și de aceea alegerile anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică în textul Constituției, ci trebuie să fie o oportunitate reală în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluție. Cam asta a fost și am discutat cu domnul președinte. Avem nevoie de un guvern care investește în România, care scade din cheltuielile statului, care crede în sectorul privat, care crede în capacitatea românilor de a se implica în această societate și tocmai de aceea, în continuare USR este gata să guverneze”, a spus liderul USR.

Delegația UDMR a ajuns la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor conduce echipa Uniunii

Delegația UDMR, condusă de Kelemen Hunor, a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui nou premier. Delegația UDMR este formată din Kelemen Hunor, Tanczos Barna, Cseke Attila, Csoma Botond și Turos Lóránd.

Delegatia UDMR a ajuns la Palatul Cotroceni. Sursă foto: Libertatea.ro

UDMR este a cincea formațiune primită joi la discuții, după PSD, AUR, PNL și USR.

Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni. Dominic Fritz conduce echipa partidului

Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea noului premier.

Delegația USR, la Palatul Cotroceni, înaintea consultărilor cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea noului premier. Sursă foto: Libertatea

Din delegație fac parte Dominic Fritz, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Cynthia Păun, Adrian Echert și Cezar Drăgoescu, potrivit unui comunicat transmis de USR. USR este al patrulea partid primit joi la consultări, după PSD, AUR și PNL.

Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni: „România are nevoie de un premier credibil și miniștri competenți”

Ilie Bolojan a declarat, după consultările PNL cu președintele Nicușor Dan, că liberalii vor discuta cu viitorul premier desemnat și vor încerca să găsească o formulă pentru instalarea rapidă a unui nou guvern.

Ilie Bolojan la declarații după Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026 Sursă foto: Dumitru Angelescu

„Bună ziua. Am încheiat consultările cu echipa președintelui României. În această întâlnire am prezentat punctul de vedere al Partidului Național Liberal. România are nevoie de un guvern, cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat. Dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele. Pentru asta guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credite și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creștera productivității, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare. De asemenea, ca direcții importante, indiferent cine va fi, e nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor, să continue reformele din administrație pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor. Pentru aceasta PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, în așa fel încât România să-și păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale, să dăm o perspectivă clară românilor și să punem capăt acestei situații de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc. Vă mulțumesc. Alte declarații le vom face după nominalizare și după discuțiile cu premierul desemnat”, a declarat Ilie Bolojan.

AUR nu va vota decât un guvern din care face parte. George Simion: „E timpul să se oprească și Nicușor Dan, și Sorin Grindeanu”

Consultările dintre delegația AUR și președintele Nicușor Dan s-au încheiat după aproximativ 30 de minute. La ieșirea de la Cotroceni, George Simion a spus că AUR nu va vota niciun guvern din care partidul nu face parte și a cerut ca formațiunea să fie inclusă în viitoarea formulă de guvernare.

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea într-adevăr fum alb. Bună ziua tuturor românilor care muncesc! În Parlamentul României ieri trebuia votat ca contractele part-time să fie impozitate corect. O inițiativă pe care noi am susținut-o în comisie, eram gata să votăm în plen și repară o nedreptate. Ei bine, nu s-a putut face acest lucru. PNL-ul, care a inițiat legea prin doamna Turcan, împreună cu PSD-ul, au retras acest proiect de lege, care ar fi dat o gură de oxigen românilor care muncesc, pentru care, de mult, la ora zece dimineața nu mai este bună dimineața. Sunt foarte mulți români afectați de aceste contracte part-time. Guvernele Ciucă și Ciolacu au crezut că fac mare economie. Nu economisești mult, dar îi lași pe români să muncească și în actualul context economic acest lucru ar fi permis să menținem antreprenorii români și muncitorii români în viață. De ce au scos-o de pe ordinea de zi? Nu știu, să-l întrebați pe domnul Bolojan. La fel ieri, în Parlamentul României, subiectul corupției. Am văzut avioanele Nordis, nici acum nu știm adevărul despre ele. Aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Și ține. E vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. AUR-ul își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim. Nimic nu s-a întâmplat nou și nu am discutat nimic altceva decât ceea ce pe 23 iunie, când am fost tot aici la Palatul Cotroceni, am spus. O să mai spun încă o dată și încă o dată și încă o dată”, a declarat George Simion.

George Simion la declarații după Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026 Sursă foto: Dumitru Angelescu

La ieșirea de la Cotroceni, George Simion a spus că AUR nu va susține niciun guvern din care partidul nu face parte și că formațiunea vrea reprezentare la nivel de miniștri, precum și un premier agreat de AUR.

„I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el și Sorin Grindeanu și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile. Așa că poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune, în sensul de a ceda, și milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România. Asta este calea: impozitarea corectă a muncii, începând cu salariile part-time, celelalte soluții economice pe care AUR le are și le-a pus din prima zi pe masă, aici la Cotroceni. Vă aduceți aminte că parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiței, se repetă de fiecare dată aceste consultări și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Este pentru prima dată când România este în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine este vinovatul. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de parlament luni, cât mai repede, și dacă nu va fi votat trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate”, a mai declarat George Simion.

Delegația PNL a ajuns la Cotroceni. Ilie Bolojan conduce echipa liberalilor

Delegația PNL a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea noului premier. Echipa liberalilor este condusă de Ilie Bolojan și îi include pe Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

Delegația PNL la Consultările de la Cotroceni. Sursă foto: Libertatea.ro

PNL este a treia formațiune primită la consultări, după PSD și AUR.

Delegația AUR a intrat la consultările cu Nicușor Dan

După încheierea discuțiilor cu PSD, președintele Nicușor Dan continuă consultările de la Palatul Cotroceni cu delegația AUR.

Președintele Nicușor Dan a primit delegația AUR la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor pentru desemnarea noului premier. Sursă foto: Dumitru Angelescu

Reprezentanții AUR sunt a doua delegație primită joi de șeful statului, în cadrul discuțiilor pentru desemnarea noului premier.

Consultările cu PSD s-au încheiat după 17 minute. Sorin Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”

Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și delegația PSD s-a încheiat după aproximativ 17 minute. Social-democrații au fost primii primiți joi la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor pentru desemnarea noului premier.

„Am ieșit de la consultările cu președintele României. Am fost primii. Partidul Social Democrat, de fiecare dată când a fost în guvern, de fiecare dată când a format guvernul, de fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine, nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și dovadă sunt ultimele guverne pe care Partidul Social Democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, aproape de fiecare dată când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români. I-am spus astăzi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea și a combineștit, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru fiind cel mai mare grup parlamentar din parlament”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu la declarații după Consultările de la Cotroceni, 17 septembrie 2026. Sursă foto: Dumitru Angelescu

„Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus Guvernul României în ultimul an. Tocmai de aceea, în această primăvară, noi am luat decizia de a ieși din acea coaliție de guvernare, deși am intrat cu bună credință. Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptățită. De aceea, noi azi i-am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem Guvernul României, fiind îndreptățiți să facem acest lucru. E o declarație de presă, probabil că după consultările de azi, dacă va fi o desemnare, vom intra și în alte detalii”, a mai spus Grindeanu.

Au început consultările de la Cotroceni. PSD, primul partid primit de Nicușor Dan

Consultările pentru desemnarea unui nou premier au început joi dimineață, la Palatul Cotroceni. Prima delegație primită de președintele Nicușor Dan este cea a PSD, programată de la ora 09.00.

Delegația PSD este formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Ionuț Pucheanu, Bogdan Ivan, Silvia Mihalcea și Diana Tușa

Delegația social-democraților este formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Ionuț Pucheanu, Bogdan Ivan, Silvia Mihacea și Diana Tușa, potrivit informațiilor publicate înaintea întâlnirii. După PSD, la ora 09.30 este programată delegația AUR, urmată de PNL, de la ora 10.00

Nume nou pe lista posibililor premieri: Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR

Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, este un nou nume vehiculat pentru funcția de premier, înaintea consultărilor de joi de la Palatul Cotroceni. Badea ar fi luat în calcul pentru conducerea unui posibil guvern tehnocrat. Administrația Prezidențială nu a confirmat oficial această variantă.

Leonardo Badea este prim-viceguvernator al BNR și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al băncii centrale. Anterior, a condus Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Runda de convorbiri se desfășoară pe parcursul întregii zile de joi, într-un format intensiv maraton, începând cu primele ore ale dimineții. Administrația Prezidențială a transmis ordinea în care delegațiile formațiunilor parlamentare vor fi primite de șeful statului.

Conform calendarului stabilit de Palatul Cotroceni, seria discuțiilor se deschide la ora 9.00 cu reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD). La ora 9.30 sunt programați reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), iar la ora 10.00 cei ai Partidului Național Liberal (PNL).

Discuțiile continuă în a doua parte a dimineții cu Uniunea Salvați România (USR), de la ora 10.30, urmată de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) la ora 11.00. De la ora 11.30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

După-amiaza este rezervată celorlalte grupuri politice parlamentare. Astfel, de la ora 12.00 intră la consultări Partidul S.O.S. România, urmat la ora 12.30 de Partidul Oamenilor Tineri (POT). Începând cu ora 13.00 vor participa reprezentanții grupului Uniți pentru România, iar de la ora 13.30 cei ai grupului PACE - Întâi România. Maratonul consultărilor politice se va încheia la ora 14.00, când șeful statului va avea o rundă de discuții cu parlamentarii neafiliați.

Nicuşor Dan se întâlneşte pentru a cincea oară cu liderii partidelor, după căderea Guvernului Bolojan

Palatul Cotroceni găzduiește așadar a cincea rundă de negocieri între președintele Nicușor Dan și formațiunile parlamentare pentru formarea unui nou Executiv. După patru încercări eșuate de a coagula o majoritate în urma demiterii cabinetului Bolojan - desfășurate pe 18 mai, 23 iunie, 13 iulie și 30 iulie -, șeful statului forțează o nouă serie de discuții pentru a nominaliza un premier și a pune capăt instabilității politice după 135 de zile de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan (5 mai 2026).

Patru luni fără guvern cu puteri depline. Cronologia crizei politice din România după demiterea premierului Ilie Bolojan

Ce „linii roşii” au stabilit principalele partide în ceea ce priveşte votul pentru un nou guvern

PNL susține că dacă nu se acceptă varianta propusă de alternanţă la guvernare a PNL, USR, UDMR, respectiv PSD, care ar debloca şi ar pune punct actualei crize, atunci se pot discuta alte variante, dar sub nicio formă nu o variantă din care să facă parte Partidul Social Democrat, a subliniat Ionel Bogdan.

PSD, prin vocea liderul său Sorin Grindeanu, a anunțat că ar dori refacerea vechii Coaliții cu PNL și UDMR, dar exclude categoric USR din orice formulă politică de guvernare. Social democrații au insistat că nu vor vota un guvern minoritar construit în jurul PNL, în special unul condus de Siegfried Mureşan, pe care-l consideră „un Bolojan mai mic”.

UDMR a anunțat în nenumărate rânduri că ar prefera să se refacă vechea Coaliție de guvernare formată din PNL-PSD-UDMR, cu sau fără USR, dar nu exclude nicio susținere pentru un guvern minoritar condus de PSD. UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, are o singura condiție decisivă aici: „fără voturile extremiștilor de la AUR”.

Kelemen Hunor spune că ar putea exista şi a treia variantă: un guvern alcătuit din funcţionari cu vechime, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL, care cunosc domeniul.

AUR a anunțat că nu va susține niciun guvern din care nu va face parte.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, dă mâna cu președintele Nicușor Dan pe 18 mai 2026, la Cotroceni, înaintea consultărilor pentru noul premier. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, privește. Foto: Profimedia

Ce nume de premier sunt vehiculate

Sorin Grindeanu. Președintele social-democrat și-a exprimat în mai multe rânduri disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

Siegfried Mureșan. PNL a anunțat ce-i va spune președintelui României, Nicușor Dan, despre un viitor guvern, la consultările de joi, 17 septembrie, de la Cotroceni. „Partidul Naţional Liberal împreună cu Uniunea Salvaţi România şi cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureşan”, a transmis purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

Luca Niculescu. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 8 septembrie, după discuția cu președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, că Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și coordonator pentru aderarea României la OCDE, a fost vehiculat în convorbirile private din ultimele zile.

Eugen Tomac. Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Libertatea.ro că Eugen Tomac s-a aflat din nou pe lista președintelui pentru propunerea de prim-ministru, după ce a mai încercat fără succes cu el.

Alexandru Nazare. Fără a dori să complice peisajul politic prin anticiparea unor decizii, șeful statului a lăudat profilul lui Alexandru Nazare, caracterizându-l drept un profesionist și un excelent fost ministru de finanțe, capabil să gestioneze bugetul în perioada următoare. Totuși, președintele a atras atenția că, dincolo de competențele tehnice ale acestuia, strângerea celor 233 de voturi necesare în Parlament reprezintă o cu totul altă provocare ce ține de voința politică.

Victor Ponta. Grupul Uniți pentru România, care va merge joi la consultări, îl susține în continuare pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru.

Reamintim că Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Eugen Tomac și Nicușor Dan la Palatul Cotroceni FOTO Presidency

Ce urmează după desemnarea unui nou premier

Conform Articolului 103 din Constituție, președintele României are obligația de a consulta partidul cu majoritate absolută sau, în lipsa acesteia, toate formațiunile parlamentare, înainte de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Candidatului i se oferă un termen de 10 zile pentru a obține votul de încredere al Parlamentului, prezentând programul de guvernare și lista completă a miniștrilor.

Audierea miniștrilor propuși

Lista de miniștri și programul de guvernare sunt transmise Parlamentului, iar Birourile Permanente ale celor două Camere stabilesc o dată pentru ședința comună în termen de maximum 15 zile.

Înainte de votul decisiv, fiecare ministru propus este audiat în comisiile permanente competente. Acestea emit un aviz consultativ, care poate fi favorabil sau nefavorabil, oferind indicii politice, dar fără a influența direct votul final.

Dacă anumite nominalizări de miniștri sunt respinse, premierul desemnat are opțiunea de a menține propunerea sau de a aduce modificări, urmând ca noile candidaturi să fie supuse aceluiași proces de audiere înainte de învestitură.

Votul de învestitură pentru Guvern

Pentru ca noul Cabinet să fie învestit, este necesar ca programul și lista de miniștri să fie aprobate cu cel puțin 233 de voturi în Parlamentul reunit.

Având în vedere fragilitatea actualei majorități parlamentare, acest pas este considerat unul dintre cele mai dificile.

După obținerea votului de încredere, președintele emite decretul de numire a Guvernului, iar premierul și miniștrii depun jurământul la Palatul Cotroceni. Abia după acest moment, Executivul își poate începe mandatul.

Scenariul unui eșec

Dacă premierul desemnat nu reușește să obțină majoritatea necesară, președintele este obligat să reia consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei noi soluții.