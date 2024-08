Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a generat controverse cu o declarație surprinzătoare făcută în cadrul unui podcast găzduit de Damian Drăghici. Într-o discuție sinceră și deschisă, nutriționista a mărturisit că, deși majoritatea specialiștilor și medicilor recomandă consumul regulat de apă pentru o hidratare optimă, ea însăși nu este o adeptă a acestui lichid esențial. În schimb, Mihaela Bilic a dezvăluit că preferă să se hidrateze cu lapte, pe care îl consideră mai eficient decât apa în menținerea hidratării organismului.

Această afirmație a surprins mulți ascultători, având în vedere că apa este adesea promovată ca fiind fundamentală pentru sănătatea generală. Mihaela Bilic a explicat că există studii care demonstrează că laptele are proprietăți de hidratare superioare apei, indiferent de forma în care este consumat. Declarația sa a stârnit discuții aprinse în rândul specialiștilor din domeniu, dar și printre publicul larg, care a fost obișnuit cu ideea că apa este cea mai bună sursă de hidratare.

„Eu nu pot să beau apă. Sunt acest om care nu are o relație bună cu apa. Eu trăiesc cu lapte. Îl beau sub orice formă, că este cafea cu lapte, că este sana, că este lapte bătut. Sunt studii care arată că laptele hidratează de cinci până la șapte ori mai mult decât apa. Cantitatea aceea mică de grăsimi, proteine și carbohidrați ajută apa în organism să fie mai bine folosită. Laptele este miraculos ca și aliment!”, a declarat Mihaela Bilic recent în podcastul lui Damian Drăghici.

Totodată, acum ceva Mihaela Bilic spunea despre că e „un aliment universal complet, pentru că orice ființă consumă lapte; îl consideră a fi esențial – oferă echilibru și complet – în lapte avem cele trei grupa mari de nutrienți – glucide, lipide, proteine; foarte puține alimente le conțin pe toate; are vitamine și toate mineralele de care are nevoie organismul; funcțional – pe lângă rolul de hrănire, are și alte beneifiicii; hidratează și reminerilează; are efect probiotic, prebiotic și postbiotic; scade riscul de osteoporoză, de calculi renali, ricul de AVC și riscul de cancer colorectal”.

