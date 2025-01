Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști din România, a postat pe contul ei de Facebook, unde are sute de mii de urmăritori, o sugestie la început de an. Îi sfătuiește pe urmăritorii ei ca în acest an să consume doar mâncare gătită.

„Și sănătos și de slăbit!😜 Aveți nevoie de o rezoluție de început de an și nu știți care să fie? V-ați săturat sau ați eșuat cu încercări de tipul “vreau să slăbesc”sau “vreau să mănânc sănătos”?

Iată o sugestie care poate să funcționeze: vă propun ca anul acesta să consumați doar mâncare gătită, făcută de voi, acasă. Gata cu produsele ambalate și procesate, cu ingrediente nenumărate! Haideți să ne întoarcem la mâncarea clasică, pe care simțurile noastre știu să o aprecieze. Mâncarea pe care o consumăm dintr-o farfurie, nu dintr-o pungă!”, a transmis nutriționista, după care a enumerat avantajele mâncării gătită.

Mihaela Bilic: „Tot ce este gătit este bogat în apă, are volum mare și densitate calorică mică”

„❌ Spui ADIO tuturor produselor de ronțăit, fie ele dulci sau sărate, pe care le mănânci fără să-ți fie foame și pe care nici măcar nu le considerăm mâncare…deși ele dublează aportul caloric dintr-o zi!

❌ Spui ADIO mâncatului pe fugă sau pe pilot automat, tolănit în canapea, plictisit în fața unui ecran, iritat și agitat în trafic, obosit și nemulțumit la birou. Ciorba și tocănița trebuie consumate cu lingura, așezați la masă… un obicei care trebuie recăpătat!

✅ Tot ce este gătit este bogat în apă, are volum mare și densitate calorică mică, deci ni se pare că am mâncat mult și ne săturăm mai repede decât dintr-un pachet de biscuiți uscați, fie ei și digestivi. Produsele ambalate sunt un fel de concentrat de calorii, din care lipsește ingredientul esențial pentru sănătate și siluetă: apa!

✅ Mâncarea gătită este făcută din ingrediente simple, pe care tu le pui în cratiță, deci poți controla cantitatea de zahăr și grăsime, alegi rețeta și metoda de gătire. ADIO E-uri, conservanți, emulsifianți, coloranți și alte chimicale care seamănă a mâncare!

„ADIO scotocit prin dulapuri în toiul nopții după ceva dulce”

❌ ADIO mâncat pe ascuns sau compulsiv, ADIO scotocit prin dulapuri în toiul nopții după ceva dulce, ADIO ciuguleli de poftă… ciorba și tocănița le mănânci de foame și chiar presupun un pic de efort și de organizare, trebuie gătite și încălzite, ne dau răgazul să ne gândim de două ori dacă merită “cheltuiala” de calorii.

Vreți curățenie, ordine și disciplină în alimentația voastră? Atunci mâncarea gătită va ajuta să împușcați doi iepuri deodată: e sănătos și veți slăbi fără cură de slăbire”.

Recent s-a aflat și dieta cu care slăbești 15 kilograme într-o lună a fost dezvăluită de Mihaela Bilic. ieta proteică propusă presupune eliminarea completă a glucidelor din alimentație, ceea ce, conform specialistului, poate avea rezultate „uimitoare” chiar și cu un aport zilnic de 3.000 de calorii.

