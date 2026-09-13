Vestea că actrița Carmen Tănase ar fi înlocuită de Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent” i-a luat pe mulți prin surprindere. Însă una dintre cele mai controversate reacții vine din partea lui Mihai Bendeac, care a postat un mesaj pe contul de socializare, care lasă loc de interpretări.

Înlocuirea lui Carmen Tănase la masa juriului i-a bucurat pe unii, iar printre aceștia se numără și Mihai Bendeac. Actorul a transmis un mesaj dur în mediul online, care a stârnit numeroase reacții.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie”, a fost mesajul lui Mihai Bendeac.

Recent, PRO TV a anunțat că Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au Talent. Este prima dată când fosta gimnastă face parte dintr-o emisiune de televiziune. Deși nu a fost anunțat oficial, se pare că fosta sportivă îi va lua locul lui Carmen Tănase, iar actrița, se pare, a fost anunțată de această schimbare cu doar o oră înainte ca PRO TV să facă marele anunț, potrivit Cancan.

Lia Bugnar l-a pus la zid pe Mihai Bendeac

La câteva ore după mesajul controversat, Lia Bugnar l-a pus la zid pe actor și i-a transmis un mesaj dur.

„Măi, Mihai Bendeac , eram în drum spre nu mai știu ce oraș cu un spectacol de-al meu în care jucau Marius, Maria și Carmen. Acu' vreun an. Și, într-o benzinărie pe șoselele patriei, s-a-ntâmplat să ne-ntâlnim cu tine care mergeai și tu nu știu unde cu nu știu ce spectacol. Îmi amintesc perfect cât ai putut s-o pupi pe Carmen la propriu, dar mai ales la figurat, dacă-nțelegi unde bat. Părea efectiv omul tău preferat din univers, că am și întrebat-o dup-aia în mașină de unde e așa de prietenă cu tine, dacă ați lucrat împreună ceva sau cum s-a consolidat așa afectiune între voi.

Acuma te întreb eu pe tine, tu așa te comporți cu «cineva care a omorât oameni în pandemie»? Arunci cu complimente și glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet? Totuși ești un om încă tânăr, de unde atâta ipocrizie înghesuită-n tine?! Dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, aș mai fi zis, da' ai fost lingușeala pe două picioare. Părea că întâlnirea aia ți-a făcut ziua, luna, anu'. Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală ce se află. Urâtă specie de om ești, băiatule... trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac”, i-a transmis Lia Bugnar.

Florin Răduță, fostul câștigător X Factor, i-a transmis un mesaj dur lui Bendeac

„Știam că ai probleme cu capul sau cu drogurile, una dintre ele ca altfel nu ne explicam de unde vin aberațiile de genul ăsta. Sau poate ești doar invidios pe nivelul actoricesc pe care îl are doamna Carmen? Cel mai probabil, pt că nu l-ai avut niciodată.

Orice ai vrea tu să faci în viața asta profesional sau din orice alt punct de vedere nu te compari cu Carmen Tănase. Să nu mai vorbim de moralitate și principii, că tu nu ai avut niciodată așa ceva. Nu îi ajungi nici măcar la degetul mic. Ești la limita inferioară a moralității.