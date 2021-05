Mihai Trăistariu, despre Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021: „Se chinuie să cânte”

„Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp.

Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte”, a declarat Mihai Trăistariu pentru fanatik.ro.

Roxen va cânta melodia „Amnesia” în prima semifinală pe data de 18 mai 2021

Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai și va fi difuzat în direct la TVR. Roxen, reprezentanta României la ediţia cu numărul 65 a concursului, va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, în prima semifinală, pe 18 mai.

Telespectatorii vor afla de la Cătălina Ponor punctajul acordat de juriul României artiștilor din concurs. Până atunci, publicul din țară rămâne conectat la atmosfera Eurovision prin emisiunea „Destinația Eurovision”.

În fiecare seară, la TVR 1, de la ora 20.50, urmărim povestea participării României la ediția numărul 65 a concursului. Gazda emisiunii, Sonia Argint, prezintă, în premieră și în exclusivitate, imagini din culisele evenimentului și din capitala Eurovision 2021.

