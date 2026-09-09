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Primele 6 minute din procesul în care Călin Georgescu și Horaţiu Potra sunt inculpaţi pentru tentativă de lovitură de stat. Ce s-a întâmplat în sala de judecată

Adriana Oprea
Adriana Oprea
Senior Reporter
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Horatiu Potra
Horațiu Potra s-a prezentat la primul termen al procesului în care este judecat alături de Călin Georgescu. Foto: Dumitru Angelescu
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Miercuri, 9 septembrie, la Curtea de Apel București a fost primul termen din dosarul în care Călin Georgescu, fost candidat la Președinţia României, și Horaţiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, sunt judecaţi, alături de alţi 20 de coinculpaţi, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Georgescu n-a venit la proces, iar instanţa a amânat cauza, la cererea unor avocaţi, pentru 28 septembrie.

Cuprins:

Care a fost semnul că Georgescu va lipsi de la primul termen al procesului

La miezul zilei, pe treptele de la intrarea în Palatul de Justiţie din București, sunt doar vreo duzină de susţinători de-ai lui Călin Georgescu. Semn că el nu-și va face apariţia. Căci acolo unde merge, întotdeauna e organizată în avans o baie de mulţime și de steaguri tricolore. Acum, pe treptele Curţii de Apel e doar stegarul dac, purtând bermude și fâlfâind stingher un drapel.

Şedinţa de judecată e programată să înceapă la ora 13:30, în sala „Vasile Papadopol”, iar inculpaţii care au catadicsit să vină azi așteaptă, în dreptul ușii, să li se permită intrarea.

Când jandamii deschid ușa, apare și avocata Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților din partea PSD și inculpată în dosarul Nordis, instrumentat de DNA. Azi, Vicol e apărătoarea unuia dintre inculpaţii din acest dosar.

Cu 10 minute înainte de ora anunţată, în sala de judecată intră și Horaţiu Potra, aflat de-o săptămână sub control judiciar, după decizia ÎCCJ. Fostul luptător din Legiunea Străină e îmbrăcat casual: cămașă albă, blugi închiși la culoare, bocanci maro. Pe braţ, are pliat un sacou bleumarin.

Potra e zâmbitor. Face mai întâi un tur al sălii, pentru a-i saluta pe cei prezenţi, apoi își îmbracă sacoul și se așază în partea stângă a încăperii, pe al doilea rând de scaune, chiar în spatele avocaţilor. Lângă el stă fiul lui, Dorian Potra, inculpat la doar 18 ani, pentru tentativă de lovitură de stat.

Cine e judecătorul care va decide soarta lui Georgescu și Potra

Președintele completului este judecătorul Mihai Paul Cozma. El a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din București în 2001, a urmat cursurile INM și a fost numit judecător în 2004. Şi-a început activitatea la Judecătoria Sectorului 1, iar în 2017 a promovat la Curtea de Apel București. Secţia II Penală.

În camera preliminară, unde s-a verificat dacă ancheta a fost făcută cu respectarea legii, judecătorul Cozma a decis eliminarea din dosar a declaraţiilor făcute de inculpaţi pe vremea când aveau doar calitatea de martori, deci și dreptul la tăcere şi la neautoincriminare.

La termenul de azi, judecătorul intră în sală la ora 13:31. Apoi, grefiera face prezenţa. În citativ, inculpaţii sunt trecuţi nu în ordinea rangului, ci în cea alfabetică, iar Călin Georgescu, mare absent, e abia pe poziţia 7.

Din cei 22 de inculpaţi din dosar, la primul termen al procesului în care se va decide soarta lor au venit doar șase. Cu tot cu Horaţiu Potra și fiul lui.

De ce a stat Potra în poziţie de drepţi în sala de judecată

După efectuarea prezenţei, grefiera anunţă că la dosar au fost depuse fișele de cazier ale inculpaţilor, dar și o cerere formulată de avocaţii Şerban Moga și Christiana Mondea, care au solicitat amânarea cauzei, pentru imposibilitatea prezentării la acest termen.

Judecătorul pune în discuţie această cerere. Procurorul de ședinţă precizează că nu se opune, având în vedere că e primul termen, iar apărătorii inculpaţilor merg și ei pe aceeași linie, cerând admiterea solicitării formulate de cei doi avocaţi.

Iar instanţa anunţă amânarea cauzei pentru data de 28 septembrie, ora 12:30. „Așa repede?! Ce puţin a durat!”, se miră unul dintre inculpaţi, ca pe scaunul stomatologului. Toţi se grăbesc spre ușă, ca să iasă din sală. „Rămâneţi pe loc, nu s-a terminat ședinţa”, avertizează unul dintre jandarmi, arătând spre judecătorul ce încă se afla la prezidiu.

Și atunci, Potra, aflat între rândurile de bănci, a încremenit în poziţie de drepţi. Şi n-a revenit la pe loc repaus nici măcar după ce judecătorul s-a ridicat și a ieșit din sală, ci abia după ce jandarmul însuși a anunţat că ședinţa-i gata.

După terminarea procesului, avocatul Mircea Sinescu, cel care îl reprezintă pe Călin Georgescu în acest dosar, a declarat pentru Libertatea că acesta nu era obligat să vină azi în sala de judecată, iar Horaţiu Potra - da, fiind sub măsura controlului judiciar. Cât despre prezenţa clientului său la următorul termen, avocatul a precizat: „Nu știu, vom vedea.”

Acuzaţii: Gruparea lui Potra venea în Capitală, pentru acțiuni violente cu caracter subversiv

În septembrie anul trecut, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General, alături de alți 21 de coinculpați, sub acuzațiile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale).

În același dosar, Horațiu Potra e inculpat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Ceilalți coinculpați din dosar sunt Dorian Potra (19 ani), Alexandru Potra (32 de ani), Andrei Lup (24 de ani), Cristian Borișcă (27 de ani), Adrian Comiza (32 de ani), Vasile Dragoman (31 de ani), Manfred Hauptman (51 de ani), Bogdan Lascu (31 de ani), Traian Lechințan (45 de ani), Ioan Lup (36 de ani), Dionisie Moldovan (41 de ani), Ovidiu Mureșan (36 de ani), Dan Panța (33 de ani), Daniel Szanto (23 de ani), Constantin Timofti (44 de ani), Claudiu Lăpădatu (52 de ani), Marius Apahidean (19 ani), Matei Dărăbanț (32 de ani), Iulian Aniței (32 de ani), Mihail Goloșoiu (37 de ani).

Conform acuzării, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au întâlnit în dimineața de 7 decembrie 2024, în condiţiile în care, cu o zi înainte, CCR anulase alegerile prezidenţiale. Potra revenise din Congo în noaptea de 6/7 decembrie, iar întâlnirea dintre el și Georgescu a avut loc câteva ore mai târziu și în condiții de clandestinitate, potrivit procurorilor, la Centrul de echitație Jbara Horses din Ciolpani (Ilfov).

Acolo, cei doi au discutat un plan potrivit căruia, a doua zi, pe 8 decembrie 2024, Potra, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în București, în contextul unor acțiuni de protest, „acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a naturii pașnice a acțiunilor de protest, în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, se arată în rechizitoriul Parchetului General.

Seara, după discuţia cu Georgescu și ca urmare a planului agreat cu acesta, Potra a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, cu care s-a întâlnit la o cafenea din Mediaș (Sibiu), unde a stabilit deplasarea spre București cu 7 autoturisme, în care se aflau bricege, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional), membrii grupării au plecat, în mod organizat, spre București.

După ce la 112 a fost primit un apel despre ce urma să se întâmple, au fost efectuate filtre de poliție, iar în noaptea de 07/08 decembrie 2024, în intervalul orar 01.30 - 03.00, au fost depistate și oprite în trafic, pe raza localităților Balotești-Săftica (Ilfov), a comunelor Mănești (Prahova) și Cornești (Dâmbovița) și în București, sectorul 1, toate cele șapte autoturisme. În patru dintre a fost descoperit arsenalul mai sus enumerat.

Călin Georgescu este acuzat și de răspândirea de informații false

Călin Georgescu mai este acuzat de Parchetul General și că, în seara zilelor de 7 decembrie și 12 decembrie 2024, „în baza aceleiași rezoluții infracționale, a răspândit către publicul larg informații false, cunoscând caracterul nereal al acestora, sub forma unor alegații privind intrarea României în razboiul dintre Federația Rusă și Ucraina, ca plan pentru împiedicarea instalării președintelui SUA, Donald Trump și a lansat afirmații de natură a afecta încrederea populației în Ministerul Apărării Naționale și în mod colateral, apte să inducă teama în rândul urmăritorilor din perspectiva posibilei implicări active a României în conflictul militar aflat în desfășurare”.

În cazul lui Horaţiu Potra, procurorii mai spun că acesta a deţinut fără drept, în perioada decembrie 2024 - 26 februarie 2025, un întreg arsenal: un revolver, 3 aruncătoare portative de grenade, un aruncător individual portativ de grenade, o pușcă semiautomată, letală, 5 pistoale-mitralieră, un pistol automat, 18 pistoale semiautomate, 41 încărcătoare, un sistem de ochire optoelectronic, cu reticul iluminat, cu proiector fascicul laser, cu cameră termică și IR ce permite ochirea în condiții de luminozitate scăzută („pe timp de noapte”), un amortizor, 2873 de cartușe cu glonț de diferite calibre, 1 fitil detonant, 4 corpuri cilindrice roșii Maxprime Booster, 59 de grenade de calibru 40 mm pentru lansator tip aruncător portativ de grenade adaptat la armă de asalt, 56 de grenade de calibru 40x46 pentru lansator tip aruncător individual portativ de grenade și 37 de grenade de mână.

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Tags: Curtea de Apel București Călin Georgescu Horatiu Potra
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