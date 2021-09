Prezentatorul de la Antena 3 a povestit în emisiunea „Punctul de întâlnire” că nu mai merge la sală de multă vreme. Mircea Badea spune că doarme foarte puțin și nu are deloc grijă la alimentație. „Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știți are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos. Un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos…

Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață”, a declarat el, la Antena 3.

Mircea Badea a spus că e la polul opus față de Carmen Brumă, iubita lui, cea care promovează o viață echilibrată, alimentație sănătoasă și sport regulat.

„Stilul meu de viață este perfect nesănătos. Este unul dintre cele mai nesănătoase stiluri de viață de pe planetă. Deci, eu mă culc niciodată mai devreme de patru dimineața, uneori dorm cinci ore, uneori dorm șapte ore, uneori nu dorm deloc, însemnând deloc.

Eu fac cele mai nesănătoase lucruri cu putință. Eu mănânc tablă zincată, la propriu. Mănânc în benzinării, deci din alea, știi, desfac celofanul și mănânc tabla zincată dinăuntru. S-a întâmplat, în New York, să nu dorm absolut deloc, după ce am băut niște cantități respectabile de tărie. Nu trăiesc sănătos, nu mănânc sănătos și nu mă duc la sala de forță”, a mai adăugat prezentatorul la Antena 3.

„De ce aș mai face nuntă?”

Mircea Badea și Carmen Brumă au o relație de 20 de ani. Vedeta spunea într-un interviu mai vechi că o relație de lungă durată dintre doi oameni nu constă în formalități. „El a spus la TV, în văzul lumii, că m-a cerut, că mi-a dat inel și că eu am refuzat. Deci să risipim această compasiune cu «biata Brumă». E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva.

În poze, sunt foarte măritabilă (…) Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”, dezvăluia Carmen, acum câțiva ani.

