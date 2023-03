Printre subiectele pe care Mircea Badea le-a comentat aseară, 8 martie, la „În gura presei”, s-a numărat și situația financiară a lui Selly. Prezentatorul s-a întrebat pe ce cheltuie tânărul lunar sumele fabuloase pe care le-a prezentat la Kanal D.

„Vă dați seama că dacă n-ar fi cumpătat ar cheltui 100.000 de euro lunar”

„Spune că este un om cumpătat. Corect. Ăștia mai predispuși la excese… cheltuiesc alte sume… Altfel, oamenii cumpătați cheltuiesc între 10.000 și 20.000 de euro”, a declarat Mircea Badea, care a mai adăugat: „Dar cât mănâncă? Dar cât plătește chirie? Vă dați seama că dacă n-ar fi cumpătat ar cheltui 100.000 de euro lunar”, a reacționat prezentatorul la Antena 3, conform fanatik.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Selly: „Sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat”

Selly, unul dintre cei mai influenți români din mediul online, un multimilionar în subscriberi și în vizualizări pe rețelele sociale, ceea ce i-a adus și primul milion de euro, la majorat, a fost prezent duminică, 5 martie, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la Kanal D.

Recomandări SCANDALUL RCA. Premierul Ciucă spune că „poate va oferi spațiu pentru Euroins”, după ce ASF a recunoscut că Ambasada Bulgariei a intermediat o întâlnire cu Euroins la Guvern

În emisiune, tânărul vlogger a spus că are o viață foarte plictisitoare în comparație cu banii pe care îi cheltuie lunar. Selly încearcă să fie cumpătat, dar cheltuielile se adună foarte repede.

„Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

„Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină”

De fiecare dată, dacă eu mă gândesc oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil. Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani.

Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună”, a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D, potrivit WOWbiz.ro.

Recomandări În fața crizei RCA, reprezentanța din România a celui mai cunoscut asigurator din lume, Allianz, transmite un mesaj: Suntem puternic îngrijorați. Statul să aplice legea!

Selly, la 22 de ani, are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, autor de piese și cântăreț, actor și producător de film. În offline, Selly a devenit cunoscut publicului larg pentru opiniile critice aduse sistemului de învățământ din România, precum și din dezbaterile cu diverși oameni de televiziune.

GSP.RO Scene șocante la Survivor. Ionuț Iftimoaie, aproape de bătaie: „Dacă mai faci asta, îți... un pumn!” S-a anulat concursul: „E prima oară!”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Serviciile secrete din America, anunț surpriză despre războiul din Ucraina. Cât mai durează

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Complex de 1.000 de apartamente, construit lângă Bucureşti. Terenul a costat 13 milioane de euro

Știrileprotv.ro Orașul din România care nu are șomeri și se tot dezvoltă. „Avem o firmă la trei locuitori, raportat la populaţia activă”

FANATIK.RO Ce înseamnă harți în calendarul ortodox. Ce se mănâncă, de fapt, în aceste zile

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro Alexandru Ciucu rupe tăcerea despre divorțul de Alina Sorescu. Lupta pentru fetițe continuă: 'A fost cel mai greu an'

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2023. Scorpionii se frământă prea mult pentru nimicuri cărora le-au dat atâta importanță, de au ajuns să îi copleșească