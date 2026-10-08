Funcția nouă pe care Spotify o va introduce în aplicație și pentru utilizatorii din România

Spotify își extinde catalogul de audiobook-uri în peste 180 de piețe globale până la sfârșitul anului 2026, oferind acces la 350.000 de titluri, a anunțat compania astăzi, citată de PhoneArena. Această mișcare marchează o etapă importantă pentru platforma suedeză de streaming, care nu mai este doar un serviciu dedicat muzicii.

Audiobook-uri disponibile în peste 120 de limbi

În plus față de extinderea geografică, Spotify va introduce și cataloage în peste 120 de limbi noi, inclusiv spaniolă, portugheză, italiană și poloneză. Astfel, mai mult de 750 de milioane de utilizatori din întreaga lume vor putea accesa și achiziționa cărți audio direct pe platformă.

„Aceasta este o inițiativă menită să aducă cărțile audio mai aproape de utilizatorii noștri din fiecare colț al lumii”, au declarat reprezentanții Spotify.

Acces variat în funcție de regiune

Accesul la audiobook-uri va varia în funcție de piață. În anumite țări, abonații Premium vor beneficia de 12 ore de audiție gratuită pe lună, fără costuri suplimentare. Printre aceste piețe se numără Italia, Spania, Brazilia, Polonia, Columbia și Chile.

Pe de altă parte, Spotify lansează și opțiunea Audiobooks+, un supliment care permite accesul la mai multe ore de ascultare. Această funcție va fi disponibilă la nivel global și va fi principala metodă de acces la audiobook-uri în piețe precum Argentina, dar și în multe țări din Africa și Asia.

Funcții dedicate cititorilor

Pentru a îmbunătăți experiența ascultării, Spotify a introdus funcția „Page Match”, care acum suportă peste 30 de limbi. Utilizatorii pot scana codul ISBN al unei cărți și pot sincroniza paginile cu varianta audio.

În plus, platforma oferă suport pentru numerele de pagină, facilitând urmărirea conținutului între formatele fizice și digitale. Conform datelor Spotify, numărul cititorilor lunari de cărți a crescut cu aproape 40% din 2025 până în prezent, iar orele de ascultare au înregistrat o creștere de peste 30%.

„Cu această extindere, așteptăm ca aceste cifre să crească semnificativ”, au adăugat reprezentanții companiei.

Soluții pentru nemulțumiri anterioare

Spotify a subliniat că Audiobooks+ vine și ca răspuns la plângerile frecvente ale utilizatorilor, care considerau cele 15 ore de audiție lunară incluse în planul Premium insuficiente pentru finalizarea unei cărți.

Acum, utilizatorii au opțiunea de a extinde timpul de ascultare prin această subscripție suplimentară.

O opțiune pentru cititorii ocazionali

Deși audiobook-urile nu sunt pentru toată lumea, ele pot deveni o alternativă atractivă pentru cei care preferă să asculte în loc să citească. De exemplu, unele persoane tratează cărțile audio ca pe podcasturi, mai ales în cazul titlurilor non-ficțiune.