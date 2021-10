Misty are acum familia la care a visat dintotdeauna. Iubita lui Keo este foarte fericită și mândră că a reușit să realizeze tot ce și-a propus. Fetița sa îi umple sufletul de bucurie, iar Keo îi este alături necondiționat. A renunțat la muzică și a decis să urmeze un alt drum în ceea ce privește cariera sa. Acum, Misty se pregătește să devină psiholog și este specializată în terapiile de familie. După ce a rămas însărcinată, ea a devenit pasionată de psihologia copilului.

Iubita lui Keo este o prezență discretă și evită să comenteze situațiile în care a fost pusă în trecut. Toată lumea știe că relația sa cu artistul a început cu multe piedici, însă au reușit să treacă împreună peste orice obstacol și să își clădească familia pe care amândoi și-o doreau.

Într-un interviu, Misty a vorbit pentru prima dată despre un moment pe care ea îl consideră cel mai stânjenitor din viața ei. Totul s-a întâmplat când s-a aflat despre relația sa cu Keo, în urmă cu mai bine de 7 ani.

„Cu siguranță, cel mai penibil moment din viața mea a fost acea perioadă când eram pe prima pagină a tuturor tabloidelor cu titluri și articole mincinoase despre mine. Și e prima oară când spun asta. Și observam că oamenii își dădeau coate când mă vedeau și aveam senzația că mă analizau sau comentau urât.

Mă simțeam penibil și îmi amintesc că nu voiam să fiu recunoscută pe stradă, dar în același timp oricât de nedreaptă simțeam că ar fi acea situație, realizam că nu era «o horă» în care mi-aș fi dorit să intru și din care probabil nu aș fi ieșit întreagă psihic, dacă aș fi stat să încerc să îmi fac dreptate, să stau să dezmint sau să despic firul în patru despre absolut toate porcăriile și răzbunările scrise despre mine!

Ulterior, mi-am dat seama că erau comandate efectiv cu intenția de a mă destabiliza pe mine, relația, m-am prins și eu cum funcționează și până și cine sunt «minunatele» surse apropiate.

Îmi formasem niște complexe, dar erau doar în mintea mea și am reușit să scap rapid de ele, pentru că mulți dintre oamenii ăia care mi se păreau mie că și-ar da coate m-au abordat felicitându-mă și spunându-mi cât de mult mă apreciază pentru discreția, educația, delicatețea și simplitatea mea, că sunt autentică, să nu mă schimb niciodată și să am încredere că timpul le va așeza pe toate. Uneori vorbele dulci ale unor oameni pe care nici măcar nu îi cunoști cântăresc mai mult decât crezi și pot avea un efect terapeutic”, a declarat Misty pentru spectacola.ro.

Misty, despre cel mai mare defect al său

Iubita lui Keo consideră că sensibilitatea îi este cel mai mare defect. Misty a explicat, pe larg, că, deși nu i-a lipsit nimic în copilărie și a fost un copil fericit, mulți i-au spus că ochii săi emană o anumită tristețe.

„Sensibilitatea mea. E o calitate să fii sensibil, empatic, dar când ești în extremă, devine defect și spun asta pentru că îți afectează semnificativ viața de zi cu zi, te confrunți deseori cu stări de tristețe și frustrări, sentimente de neputință. Îți afectează și relațiile, dacă nu ești înțeles sau acceptat cu aceste «nebunii». Nu mi-a lipsit nimic în copilărie, la bază am fost un copil fericit. Și sunt un om fericit și pozitiv.

Dar în ciuda acestui lucru, toată viața mi s-a spus că ochii mei emană o anume tristețe. Încă mi se spune, nu știu, greu de înțeles sau explicat. Am eu o melancolie”, a explicat ea.

Misty a preferat să nu se implice în scandaluri și a păstrat întotdeauna tăcerea în situațiile în care a fost implicată. Artista se pregătește acum să devină psiholog și a învățat o mulțime de lucruri despre modul în care să gestioneze orice problemă din viața sa.



„Eu eram de părere că îți trebuie o anume putere, o oarecare înțelepciune să ierți sau să treci cu vederea, anumite lucruri spuse sau făcute voit de alții, care te rănesc, o tărie de caracter și maturitate pe care trebuie să o ai să poți fi capabil să empatizezi până și cu «dușmanul» tău, să îți diminuezi sau chiar ucizi orgoliile încât să nu simți nevoia să lovești înapoi, să te răzbuni, să nu simți nevoia să îți faci dreptate. Dacă tac sau nu «ripostez» nu înseamnă că sunt un om slab, că nu am demnitate cum mi s-a râs în nas, ci efectiv eu mă gândesc cât de nefericit și chinuit este, de fapt, cel care caută să te rănească și ce lupte trebuie să ducă cu el însuși.

M-a frustrat din punctul acesta de vedere, pentru că pentru mine asta înseamnă să fii, de fapt, un om puternic, bun și care își cunoaște foarte bine prioritățile în viață. Trebuia să fie o calitate, dar niciodată nu am simțit-o ca pe una”, a mai spus Misty.

Misty: „Regret anumiți ani din viața mea pierduți în teamă”

Alexandra Pavel și-a deschis sufletul într-un interviu și a vorbit despre regretele din viața ei. Și-ar fi dorit să aibă mai mult curaj, să spună ce gândește fără teamă și să nu se mai lase cenzurată.

„Regret anumiți ani din viața mea pierduți în teamă…

Mi-aș fi dorit să am mai mult curaj, să mă scutur, să fiu mai liberă, mai rebelă, nu știu, să spun ce gândesc sau simt, fără teamă, fără să mă las atât de tare influențată, fără să permit cuiva vreodată să mă cenzureze sau chiar intimideze, să mă reducă la tăcere.

Mi-aș fi dorit să am mai mult curaj pentru marile supărări din viața mea și mai multă răbdare pentru cele mici.

Acum am învățat că răbdarea și timpul, iertarea aduc mai multe împliniri sufletești decât pot aduce nu știu… orgoliul, controlul sau puterea.

La final, mă întorc la întrebarea de mai sus… și tot nu aș schimba nimic din trecut, deși anumite regrete există.

Oamenii care mă apreciază, mă apreciază tocmai pentru discreția cu care am ales să merg mai departe.

Și dacă probabil eu alegeam o altă cale, poate nu aveam familia mea iubită pe care am reușit să mi-o întemeiez și căruia îi sunt dedicată trup și suflet.

Nu știi niciodată cum ar fi decurs lucrurile cu adevărat, dacă făceai alte alegeri în viață și rămân multe întrebări fără răspuns, dar cred cu tărie că rareori poți atinge cu adevărat succesul pe ambele planuri, și în viața personală, și profesională. Una mereu o va sacrifica pe cealaltă.

Fericirea este într-adevăr relativă și vine din ceea ce este cineva, ceea ce are cineva și din ceea ce reprezintă în ochii celorlalți.

Ce bine ar fi să reușim să păstrăm un echilibru între acestea! Dar vă spun sincer, cea mai mare fericire este, de fapt, sănătatea, atât de simplu! Think about it!

Iar cât despre ceea ce suntem noi în interiorul nostru nu ne poate lua nimeni și trebuie să cauți să îți definești fericirea prin ceea ce este prioritar pentru tine în viața ta, iar asta o poți decide doar tu, aici și acum”, a mai declarat iubita lui Keo pentru sursa mai sus-menționată.

