Modul special în care What’s Up și-a cerut iubita în căsătorie. „Ăsta e inelul nostru de logodnă”

„Prima nuntă am făcut-o în biserică și în fața statului român. De data asta am făcut nuntă în fața sufletului meu!”, a spus Whats Up, potrivit VIVA!

Astfel, artistul și iubita lui, căreia deja îi spune „soție”, și-au făcut tatuaje similare pe degetele inelare.

„Eu și cu soția suntem foarte bine. Îi zic soția mea, pentru că eu am cerut-o (n.r. în căsătorie) încă de anul trecut, dar mă rog, ne-am făcut un tatuaj, un fluturaș pe mână. Ăsta e inelul nostru de logodnă’, a dezvăluit cântărețul.

Whats Up a declarat că i-a și spus lui Alice că-și dorește trei copii. Partenera lui a spus însă că înainte de a se pronunța vrea să vadă cum va fi cu primul.

„Eu am zis că-mi doresc trei copii, ea a zis să vedem cum iese cu primul’, a declarat Whats Up în cadrul unei emisiuni TV.

