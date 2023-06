David este băiatul pe care Andreea Mantea îl are din scurta relație cu Cristian Mitrea. Prezentatoarea de la Kanal D2 se ocupă singură de creșterea fiului său și el educă așa cum știe ea mai bine. Vedeta spune despre ea că este o mamă cool, dar și autoritară.

„Eu cred și îmi doresc să fiu și cool, nu știu cât îmi iese, dar îl și controlez, el nu știe, dar îl controlez rău de tot, dar nu simte. Îl las așa să creadă că poate face ce vrea el, dar sunt destul de autoritară. Mă respectă, mă înțelege, are o teamă care vine dintr-un respect”, a declarat, pentru Playtech Știri, Andreea Mantea, recunoscând că deține controlul, fără ca fiul său să remarce acest aspect.

Prezentatoarea de la „Casa iubirii” nu i-a cumpărat un telefon lui David și este de părere că acesta nu are nevoie momentan. „Nu are telefon. Pentru ce-i trebuie telefon? Există un șofer, există o doamnă pe care o am acasă dacă nu sunt eu, iar el în rest este tot timpul cu mine, iar când e la școală, e la școală. Dacă e ceva, vorbim prin telefonul școlii.”

„Am un telefon vechi pe care i-l dau din când în când”

David primește, din când în când, din partea mamei sale un telefon mai vechi pe care poate să se joace și să urmărească desene animate. „Am un telefon vechi pe care i-l dau din când în când, are aplicații, intră pe YouYube, se joacă Roblox, este actual în ceea ce privește copilăria asta care se întâmplă în momentul de față cu jocuri, cu YouTube, dar cu limită. Telefonul nu este al lui, este un telefon vechi pe care îl primește din când în când. Are alte activități, are prieteni, se joacă, descoperă lucruri, ne jucăm împreună, citește foarte mult, nu-i trebuie telefon”, a spus Andreea Mantea despre modul în care a ales să își crească fiul.

Fiul prezentatoarei de la Kanal D s-a obișnuit cu faptul că mama lui este celebră. Înainte David era deranjat că era tot timpul în centrul atenției, însă acum s-a obișnuit și este chiar încântat de această situație. „I se pare cool mi-a zis, că la un moment dat îl deranja, iar acum mi-a zis că i se pare cool”, a declarat Andreea Mantea pentru sursa mai sus-menționată.

Cristi Mitrea, despre Andreea Mantea și David: „Acum iarăși suntem într-o beznă totală”

Acum opt ani, când băiețelul lor a venit pe lume, Andreea Mantea și Cristi Mitrea nu mai formau un cuplu, iar luptătorul nu a fost trecut pe certificatul de naștere al fiului său. Abia după ceva vreme și-a cunoscut fiul, pe David, cu care acum nu mai are o relație apropiată. Cristi Mitrea nu mai vorbește nici cu Andreea Mantea.

„Din păcate, nu am o relație cu mama lui David, din nou. Au fost câțiva ani în care am fost aproape de copil, dar acum iarăși suntem într-o beznă totală. Știți că eu nu vorbesc despre viața mea personală, deci cam asta e tot legat de acest subiect”, a declarat Cristi Mitrea.

