Andreea Bălan a schimbat patru rochii de mireasă la nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, la aproximativ o lună după cununia civilă. Evenimentul organizat pe malul Lacului Buftea a atras atenția prin decorurile spectaculoase, numărul mare de invitați și ținutele pregătite de artistă pentru această zi.

Așa cum și-a obișnuit publicul la concerte și evenimente importante, Andreea Bălan a ales să schimbe mai multe ținute pe parcursul serii. Artista a purtat patru rochii de mireasă create special pentru ziua nunții, realizate de trei designeri diferiți.

„Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții”, a declarat Andreea Bălan.

Vedeta a explicat că schimbările rapide de ținută fac deja parte din rutina ei, având experiență din spectacolele susținute de-a lungul carierei.

„Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri. Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori, iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva supernormal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a mai spus artista.

Tortul de nuntă a atras atenția invitaților

Pe lângă ținutele purtate de Andreea Bălan, unul dintre cele mai comentate momente ale serii a fost apariția tortului de nuntă.

Invitații au fost impresionați de decorul spectaculos și de organizarea evenimentului, care a inclus artificii, muzică live și mai multe momente speciale pregătite pentru petrecere.

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea a reunit aproximativ 250 de invitați și s-a desfășurat într-o locație exclusivistă, decorată cu zeci de mii de flori și elemente elegante pregătite în detaliu pentru unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului.

