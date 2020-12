Motivul pentru care Mihai Mitoșeru l-a înlocuit pe Bursucu’ la „Teo Show”. „A lipsit motivat”

„Pe Teo Trandafir o cunosc de 21 de ani, de când eu începusem să prezint emisiunea ”Bingo” și ea prezenta un matinal cu Mircea Badea. Eram în aceeași gașcă.

Eu așa am învățat, nu am făcut o școală de televiziune. Am terminat Actoria și am intrat direct în televiziune. Școala mea s-a numit furt de meserie de la Teo, am stat pe lângă ea, este un profesionist, cea mai bună profesoară și cea mai bună femeie din televiziune, după părerea mea, de departe.

Este un prieten adevărat, pe care m-am putut baza la orice oră, în orice moment, de 21 de ani de când ne cunoaștem.

I-am ținut locul lui Bursucu puțin, care a lipsit motivat, a avut filmări speciale pentru Sărbători, dezvăluia Mihai Mitoșeru în cadrul interviului”, a declarat Mihai Mitoseru, potrivit Playtech.ro .

Mihai Mitoșeru, despre relația cu fosta soție

Mihai Mitoșeru a vorbit și despre relația pe care o are cu fosta soție. Cei doi au fost împreună 14 ani, iar anul trecut au decis să meargă pe drumuri separate.

„Niște oameni normali vorbesc, mai ales după 14 ani de relație. La un moment dat, în viziunea ei, eu păream vinovat pentru tot ce se întâmpla rău în viața ei.

Nu am putut, din păcate, trece peste starea asta a ei, am încercat să o ajut. Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate.

N-aș putea spune că am rămas prieteni, am avut o relație frumoasă și puternică, cu sentimente intense. După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi…”, a povestit Mihai Mitoșeru pentru playtech.ro.





