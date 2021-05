Motivul pentru care Rona Hartner și soțul ei nu au putut divorța pe 20 mai, așa cum au anunțat

Avocatul a anunțat-o că actele vor putea fi semnate abia peste o lună. „Am crezut că joi trebuia să divorțăm.

Așa am înțeles eu. Avocatul mi-a zis însă că peste o lună semnăm. Actele sunt făcute, partajul făcut, tot”, a declarat Rona Hartner la „Teo Show”, de la Kanal D.

„Nu mai aveam nimic în comun unul cu altul. Ne certam tot timpul. Trăiam vieți separate. El a decis să nu mai facem nici muzică împreună. Se duc trei ani practic pe apa sâmbetei.

Eu am decis să punem punct. I-am zis: basta! S-a întâmplat într-o seară. Noi, înainte de căsătorie, am făcut un jurământ de castitate. După căsătorie am devenit proprietatea lui personală.

Căsătoria ne-a despărțit practic. Dacă vreodată mă mai căsătoresc, o să mă gândesc mai bine. Nu mă mai văd lângă Herve niciodată. Divorțul este obligatoriu”, a mai declarat Rona Hartner.

