Sore și Bitză au fost invitații matinalului „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, difuzat simultan pe Kanal D2 și Radio Impuls, și au adus un cadou inedit pentru fanii celebrei Laura Stoica. Cei doi artiști au fost prezenți în studio pentru a lansa remake-ul hitului „Un actor grăbit”, un adevărat omagiu adus regretatei artiste, care a murit într-un cumplit accident de mașină la doar 39 de ani.

Colaborarea este cu atât mai inedită cu cât reprezintă pentru îndrăgita interpretă Sore sfârșitul unei binemeritate pauze muzicale. În toată această perioadă, Sore s-a dedicat creșterii fetiței sale în vârstă de 7 ani și jumătate. De altfel, maternitatea i-a schimbat în totalitate stilul de viață și prioritățile și a ajutat-o să devină un om mai organizat.

„Și eu mă număr printre cei care și-au luat o pauză de la muzică. În ultimii doi ani nu am mai făcut nimic, pentru că, de la un punct, simțeam o presiune; ți se stoarce inspirația. (…) E mereu acel «trebuie să facem, trebuie să lansăm»… un fel de burnout inspirațional. Dar pauzele astea sunt atât de bune. Eu cred foarte tare că lucrurile și oamenii trebuie să se întâlnească. Lucrurile trebuie să se întâmple, cum a fost și cazul nostru. Pentru mine colaborarea noastră, propunerea venită din partea lui Bitză, a reprezentat semnul că tebuie să încheiem pauza și să repornim”, le-a mărturisit Sore matinalilor Greeg și Cosmin Cernat.

Și pentru Bitză pauzele muzicale reprezintă un adevărat beneficiu. Cunoscutul hip-hoper este unul dintre pilonii importanți ai acestui gen muzical în România. A debutat în „Ro-Mania”, a înființat trupa „Déjà vu” pentru ca apoi să se lanseze într-o carieră solo.

„La Madrid am stat un an și ceva fără muzică și n-am putut să stau fără ea. (…) Mi se umpluse capul de versuri, de idei, mă mâncau degetele să fac beat-uri. (…) Nu a fost neapărat o alegere. Nu am putut să stau fără treaba asta”, a spus Bitză.

Sore s-a despărțit de tatăl fiicei sale după 8 ani de relație

Sore s-a despărțit de Mircea Julean după 8 ani de relație. Cei doi au rămas în relații civilizate, de dragul lui Erin, fetița pe care o au împreună.

În luna iunie a anului trecut, Sore a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Mircea Julean, bărbatul cu care are o fetiță. Invitată la podcastul lui Jorge, cântăreața și-a luat inima în dinți și a vorbit despre separarea de partenerul ei. Nu a suferit în urma despărțirii, pentru că spune că povestea lor de dragoste deja se consumase, iar separarea era inevitabilă. Sore are numai cuvinte de laudă la adresa fostului iubit și spune despre Mircea că este un tată exemplar.

„A fost o separare foarte frumoasă, foarte frumoasă e poate exagerat spus. A fost în termeni foarte ok. Practic, despărțirea, ruperea, relația fusese consumată și încheiată deja (n.red.: la momentul separării). N-am mai avut ce să sufăr. Dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse, se spălase. A fost o separare foarte ok, pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul acela. Din momentul acela încoace suntem amândoi foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar”, a declarat Sore, în podcastul „Vorba lu Jorge”, potrivit unica.ro.