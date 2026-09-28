O mașină nouă începe să se deprecieze imediat după ce iese din showroom, dar la unele modele scăderea este mult mai dură decât te-ai aștepta. Am comparat prețurile de listă din Europa cu anunțuri actuale pentru exemplare înmatriculate în ultimele 12 luni, astfel încât să vedem cât poate pierde o mașină într-un interval foarte scurt.

Prețurile second-hand folosite mai jos sunt cele cerute în anunțuri, nu neapărat sumele finale de tranzacție, iar echiparea poate modifica valoarea. Chiar și așa, diferențele sunt suficient de mari încât tendința să fie clară.

5. Lotus Eletre: 129.990 € nou, minus 30.040 € într-un an, adică 23,1%

Lotus Eletre 600 Sport SE avea un preț de bază de aproximativ 129.990 de euro. Un exemplar înmatriculat în martie 2026, cu mai puțin de 6.000 km, este listat acum la aproximativ 99.950 de euro.

Pierderea este de aproximativ 30.040 de euro, adică 23,1% din prețul inițial. Este cu atât mai interesant cu cât Eletre este încă un model relativ nou, cu peste 600 CP și poziționare premium, dar după câteva luni diferența față de prețul de listă ajunge deja cât costă o mașină nouă de clasă compactă.

4. Audi e-tron GT: 108.900 € nou, minus 35.910 €, adică 33%

Audi e-tron GT quattro pornea în Germania de la aproximativ 108.900 de euro. Pe piața europeană există acum un exemplar înmatriculat în iunie 2026, cu doar aproximativ 600 km, listat la 72.990 de euro.

Diferența este de 35.910 euro, adică aproximativ 33% din prețul de listă, pierduți în numai câteva luni. Partea interesantă este că nu vorbim despre o mașină veche sau cu kilometraj mare, ci despre un exemplar care este practic nou.

3. Mercedes EQS: 114.906 € nou, minus 36.916 €, adică 32,1%

Mercedes EQS 450 4MATIC avea un preț de listă de aproximativ 114.906 euro, fără să punem la socoteală opționalele care pot urca rapid suma.

Un exemplar înmatriculat în decembrie 2025, cu aproximativ 33.000 km, este listat acum la 77.990 de euro. Asta înseamnă o diferență de 36.916 euro, adică aproximativ 32,1% într-un interval mai mic de un an.

EQS este unul dintre cele mai clare exemple de depreciere puternică în zona electricelor de lux: prețul inițial este foarte mare, iar piața second-hand nu pare dispusă să plătească aproape aceeași sumă pentru un exemplar deja rulat.

2. BMW i7 xDrive60: 139.900 € nou, minus 37.910 €, adică 27,1%

BMW i7 xDrive60 avea un preț de bază de aproximativ 139.900 de euro pe piața germană. Un exemplar înmatriculat în ianuarie 2026, cu aproximativ 18.400 km, este listat la 101.990 de euro.

Diferența ajunge la 37.910 euro, adică aproximativ 27,1% din valoarea inițială. Și aici opționalele pot face situația chiar mai dură pentru primul proprietar, pentru că un i7 bine echipat poate trece cu mult peste prețul de bază, iar piața SH nu recuperează întotdeauna banii cheltuiți pe toate aceste dotări.

1. Maserati GranTurismo Folgore: 196.440 € nou, minus 56.540 €, adică 28,8%

Cea mai mare pierdere în bani din lista aceasta vine de la Maserati GranTurismo Folgore. Modelul electric avea un preț de bază de aproximativ 196.440 de euro în Europa.

Un exemplar înmatriculat în ianuarie 2026, cu doar aproximativ 3.000 km, este listat acum la 139.900 de euro. Diferența este de 56.540 de euro, adică aproximativ 28,8% din prețul inițial.

Practic, în mai puțin de un an s-a evaporat din preț echivalentul unei mașini premium bine echipate.

De ce pierd atât de mult tocmai mașinile electrice scumpe

Toate cele cinci modele din listă sunt electrice și premium, iar combinația asta pare să fie una dintre cele mai vulnerabile la depreciere. Prețurile inițiale sunt foarte mari, tehnologia evoluează rapid, apar modele noi cu autonomie și încărcare mai bune, iar producătorii oferă uneori discounturi consistente pentru mașinile noi.